  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Шицзячжуан
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
27' Желтая карточка
Jihong Jiang
64' Желтая карточка
Мяо Тан
82' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
90' Желтая карточка
Jown Cardona
90'+6

Ход матча

27'
 
Jihong Jiang
64'
 
Мяо Тан
67'
 
Jown Cardona
Гильерме Маркес
67'
 
Peng Wang
Yongjia Li
67'
 
Yuncheng Fu
An Ning
71'
Жуков Георгий
Sabit Abdusalam
 
71'
Yifeng Zang
Овусу-Секьере Деабеас
 
76'
 
Wenjie Song
Hong Gui
81'
 
Tixiang Li
Gong Zhang
82'
Сунзу Стоппила
 
84'
Zhe Jiang
Shihao Piao
 
84'
Xiaotian Yang
Haiqing Cao
 
87'
Fuyu Ma
Oscar Taty Maritu
 
90'
 
Jown Cardona

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
35
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
3
Haiqing
Cao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
15
Sabit
Abdusalam
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
13
An
Ning
35
Jiajun
Liao
4
Gong
Zhang
11
Chugui
Ye
38
Yongjia
Li
12
Гильерме
Маркес
9
Hong
Gui
Шицзячжуан
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Гуанчжоу Фули

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
4:2
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 6 0.3
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.25
Yifeng Zang 3 0.15
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.1
Xinyu Liu1 1 0.05
Zhe Jiang 1 0.05
Kaimu Zheng 1 0.05
Shihao Piao 1 0.05
Yiming Yang 1 0.05
Bughrahan Iskandar 1 0.05
Fuyu Ma 1 0.05
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wenjie Song 2 0.1
Tixiang Li 1 0.05
Hong Gui 1 0.05
Zhizhao Chen 1 0.05
Chugui Ye 1 0.05
Jihong Jiang 1 0.05
Chun Lok Than 1 0.05
Gong Zhang 1 0.05
Chengru Wu 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Jiaqi Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Jihong Jiang 2 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Weifeng Li 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Мяо Тан 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Забито

23
12
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
5
22%
4
33%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

28
41
17 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
5
18%
6
15%
1-15
5
18%
8
20%
16-30
7
25%
9
22%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
5
18%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 19 15 1 3 41 - 14 46
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 19 10 4 5 22 - 13 34
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
7. Ченду Беттер Сити 19 8 7 4 20 - 18 31
8. Бэйцзин Гоань 19 8 6 5 29 - 27 30
9. Мэйчжоу Хакка 19 8 6 5 29 - 18 30
10. Чанчунь Ятай 19 6 8 5 29 - 25 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 19 5 2 12 22 - 38 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 10 3 4 3 11 - 8 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 11 2 2 7 13 - 25 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 12 9 0 3 26 - 12 27
3. Ченду Беттер Сити 13 7 3 3 13 - 11 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
9. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
10. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
11. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 12 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Бэйцзин Гоань Чендун Чжан 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Шицзячжуан: 53%, Гуанчжоу Фули: 47%.
    • 90'
      Peng Wang пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем
    • 90'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 89'
      Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Тактическая замена. Oscar Taty Maritu уходит с поля и его заменяет Fuyu Ma
    • Травма, повреждение
      87'
      Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     