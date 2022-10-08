Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Глупую желтую получил Сунзу Стоппила за то, что отбил ногой мяч после свистка

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Канте Хосе из команды Шицзячжуан наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Yifeng Zang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

70' Овусу-Секьере Деабеас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

66' Гильерме Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мяо Тан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

63' Канте Хосе не смог попасть в створ ударом издали

62' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Shihao Piao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

52' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хорошую попытку сделал Канте Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Gong Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Liao получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.