Тур: 8. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
3' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
22' Желтая карточкаДьяв Давиде
25' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
1:0
26' ГолДионизи Федерико
1:1
54' ГолФальчинелли Диего
75' Вторая желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:2
90' ГолДьяв Давиде
90'+4
Ход матча
22'
26'
54'
75'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Гондо
Седрик
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Асколи
Модена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.5
|Боттегин Эрик
|2
|0.25
|Дионизи Федерико
|1
|0.13
|Коллоколо Микеле
|1
|0.13
|Лунгой Кристофер
|1
|0.13
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|3 (1)
|0.38
|Фальчинелли Диего
|2
|0.25
|Бонфанти Николас
|2
|0.25
|Тремолада Лука
|1
|0.13
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|4
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Antonio Pergreffi
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0
Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3