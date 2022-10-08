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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Асколи
1:2
Конец матча
Модена
0'
3' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
22' Желтая карточка
Дьяв Давиде
25' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
1:0
26' Гол
Дионизи Федерико
1:1
54' Гол
Фальчинелли Диего
75' Вторая желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:2
90' Гол
Дьяв Давиде
90'+4
13
Гуарна
Энрико
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
9
Дионизи
Федерико
15
Гондо
Седрик
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
7
Edoardo
Duca
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
17
Марсура
Давиде
99
Дьяв
Давиде
Асколи
3-5-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Асколи
Модена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:1
СB
2:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.5
Боттегин Эрик 2 0.25
Дионизи Федерико 1 0.13
Коллоколо Микеле 1 0.13
Лунгой Кристофер 1 0.13
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 3 (1) 0.38
Фальчинелли Диего 2 0.25
Бонфанти Николас 2 0.25
Тремолада Лука 1 0.13
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 4 0
Калигара Фабрицио 2 1
Боттегин Эрик 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Донати Франческо 2 0
Дионизи Федерико 1 0
Бюхель Марсель 1 0
Эрамо Мирко 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 4 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0
Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Antonio Pergreffi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Асколи 1:2 Модена онлайн

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