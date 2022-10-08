Тур: 8. Стадион: Либеро Либерати.
0'
19' Желтая карточкаСегре Джакопо
44' Желтая карточкаКассата Франческо
1:0
57' ГолПартипило Антони
2:0
77' ГолПалумбо Антонио
Ход матча
19'
57'
1:0
77'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Тернана
Палермо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|3
|0.38
|Фавилли Андреа
|3
|0.38
|Кулибали Мамаду
|2
|0.25
|Палумбо Антонио
|1
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.13
|Коррадо Никколо
|1
|0.13
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.38
|Сегре Джакопо
|1
|0.13
|Nicolo Valente
|1
|0.13
|Элия Сальваторе
|1
|0.13
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|2
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Бетелла Давиде
|2
|1
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1
Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1
Палермо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0
Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:1
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|2.
|Тернана
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|3.
|Брешия
|1:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|5.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Парма
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Асколи
|1:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|11.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|12.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|13.
|Читтаделла
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|Венеция
|1:2
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Модена
|1:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|17.
|Палермо
|0:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|18.
|Пиза
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Тернана
|2:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Парма
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Модена
|1:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Асколи
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|Бари
|2:1
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|1:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Асколи
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|0:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|Читтаделла
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Модена
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|Палермо
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|7 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|4