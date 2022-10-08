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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Тернана
3:0
Конец матча
Палермо
0'
19' Желтая карточка
Сегре Джакопо
44' Желтая карточка
Кассата Франческо
1:0
57' Гол
Партипило Антони
2:0
77' Гол
Палумбо Антонио
88' Желтая карточка
Бро Жереми
3:0
90' Гол
Моро Рауль
90' Желтая карточка
Моро Рауль
90' Желтая карточка
Ivan Marconi
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
29
Кассата
Франческо
14
Ди
Таккио
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
9
Доннарумма
Альфредо
22
Пильячелли
Мирко
3
Сала
Марко
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Тернана
4-3-2-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Палермо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СC
1:1
СC
0:0
СB
2:3
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 3 0.38
Фавилли Андреа 3 0.38
Палумбо Антонио 2 0.25
Кулибали Мамаду 2 0.25
Доннарумма Альфредо 1 0.13
Коррадо Никколо 1 0.13
Моро Рауль 1 0.13
Дефенди Марино 0 0
Петтинари Стефано 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.38
Сегре Джакопо 1 0.13
Nicolo Valente 1 0.13
Элия Сальваторе 1 0.13
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Партипило Антони 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Капуано Марко 1 0
Агацци Давиде 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 1
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 2 1
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Бро Жереми 1 0
Брунори Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1
Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1
Палермо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0
Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Рауль Моро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Рауль Моро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    Бро Жереми получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Палумбо Антонио уходит с поля. Челли Алессандро III выходит вместо него
  • 80'
    Niccolo Corrado уходит с поля. Рауль Моро выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Сала Марко уходит с поля. Alessio Buttaro выходит вместо него
    • 33'
      Капуано Марко уходит с поля. Диаките Салим выходит вместо него
    • Желтая карточка
      19'
      Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тернана 3:0 Палермо онлайн

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