VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Се Пэнфэй пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Qiuming Wang должен был забить с этой позиции.

43' Qiuming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Давид Андухар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

30' Хан Жэнь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

25' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. Ухань Три Таунс доминирует и владеет мячом

23' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

18' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Гао Чжуньи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ба Дунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

7' Zhenghao Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хан Жэнь нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Marcao и попал в каркас ворот!

2' Хорошую попытку сделал Се Пэнфэй . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Weijun Xie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре