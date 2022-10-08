Тур: 22. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаХан Жэнь
58' Желтая карточкаZhenghao Wang
0:1
72' ГолMarcao V
87' Желтая карточкаЛуо Сенвен
90'+7
Ход матча
30'
58'
72'
0:1
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
23
Хан
Жэнь
31
Луо
Сенвен
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
-
27 Wei Zhang I
-
33 Yue Song
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
31 Луо СенвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
17 Cheng Qu
-
32 Haidong Lu
-
33 Tongshuai He
-
37 Haoyang Xu
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.25
|Weijun Xie
|3
|0.15
|Берич Роберт
|2
|0.1
|Qiuming Wang
|2
|0.1
|Tong Zhou
|2
|0.1
|Фарлей Роса
|1
|0.05
|Мерида Фран
|1
|0.05
|Yuanjie Su
|1
|0.05
|Taoyu Piao
|1
|0.05
|Yan Shi
|1
|0.05
|Радонич Деян
|1
|0.05
|Eder Lima II
|1
|0.05
|Yingjie Zhao
|1
|0.05
|Давид Андухар
|1
|0.05
|Yinong Tian
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|18 (2)
|0.9
|Давидсон
|12 (3)
|0.6
|Станчу Николае
|7
|0.35
|Ademilson
|6 (1)
|0.3
|Се Пэнфэй
|5
|0.25
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.15
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Хан Жэнь
|1
|0.05
|Сантос Уоллес
|1
|0.05
|Имин Лю
|1
|0.05
|Гао Чжуньи
|1
|0.05
|Kuo Yang
|1
|0.05
|Чао Хэ
|1
|0.05
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.05
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Zhenghao Wang
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Ба Дунь
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|5
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Marcao V
|3
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
24
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 8
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
3
33%
3
13%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
6
25%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
35
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
14%
5
14%
1-15
4
29%
6
17%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
4
29%
5
14%
46-60
1
7%
9
26%
61-75
3
21%
6
17%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Забито
23
59
8 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 32
6 Забивали первыми 16
7 Не забивали 0
3
13%
9
15%
1-15
5
22%
11
19%
16-30
0
0%
7
12%
31-45
7
30%
8
14%
46-60
2
9%
12
20%
61-75
6
26%
12
20%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
3
13%
2
12%
1-15
6
26%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1
Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4