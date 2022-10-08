Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 31'
0'
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Неа Саламина
Докса Катокопия
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
37 матчей
35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.4%
48.6%
19%
12 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.2%
48.6%
35.2%
6 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.33
|Климович Владислав
|1
|0.17
|Фелипе Жуан
|1
|0.17
|Abdelaye Diakite
|1
|0.17
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аденон Халед
|1
|0.17
|Бенни Бернарду
|1
|0.17
|Benjamin Asamoah
|1
|0.17
|Анаане Тиджани
|1
|0.17
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Манджек Жорж
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Толемесс Флориан
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Сантос Тьяго III
|1
|0
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аденон Халед
|1
|1
|Бенни Бернарду
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Diego Mesen
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Докса Катокопия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Неа Саламина
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|0:1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Эносис
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Докса Катокопия
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Эносис
|0:1
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|10.
|Неа Саламина
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3