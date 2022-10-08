  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 6.
Неа Саламина
0:0
Первый тайм: 31'
Докса Катокопия
0'
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Докса Катокопия
3.00
3.25
3.20
Все Коэффициенты
Неа Саламина
Докса Катокопия

История личных встреч

Неа Саламина
Докса Катокопия

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

37 матчей

35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
48.6%
19%
12 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.2%
48.6%
35.2%
6 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:6
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
Р
2:0
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:1
К
1:3
ПД
2:3
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.33
Климович Владислав 1 0.17
Фелипе Жуан 1 0.17
Abdelaye Diakite 1 0.17
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аденон Халед 1 0.17
Бенни Бернарду 1 0.17
Benjamin Asamoah 1 0.17
Анаане Тиджани 1 0.17

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelaye Diakite 1 1
Манджек Жорж 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Толемесс Флориан 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аденон Халед 1 1
Бенни Бернарду 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Илич Кристиан 1 0
Собчик Алекс 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Diego Mesen 1 0
Анаане Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Докса Катокопия 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
7. Неа Саламина 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
8. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Эносис 0:1 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эносис 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
10. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
11. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Докса Катокопия 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 1:0 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
9. Эносис 0:1 4 1 0 3 1 - 6 3
10. Неа Саламина 0:0 3 1 0 2 2 - 4 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 5
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 3
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Докса Катокопия
3.00
3.25
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Неа Саламина
Докса Катокопия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 