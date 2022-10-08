Тур: 8. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
32' Желтая карточкаЮрич Станко
68' Желтая карточкаМарин Мариус
68' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
90'+5
Ход матча
32'
68'
68'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Пиза
Парма
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|3 (1)
|0.38
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.13
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.13
|Ионице Артур
|1
|0.13
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.13
|Туре Идрисса
|1
|0.13
|Канестрелли Симоне
|1
|0.13
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.13
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.5
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.38
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.25
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.25
|Эстевес Науэль
|1
|0.13
|Дель Прато Энрико
|1
|0.13
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|4
|0
|Калабрези Артуро
|2
|1
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|5
|0
|Antoine Hainaut
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1
Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3
Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3