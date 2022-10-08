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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Пиза
0:0
Конец матча
Парма
0'
32' Желтая карточка
Юрич Станко
68' Желтая карточка
Марин Мариус
68' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
90'+5

Ход матча

32'
 
Юрич Станко
46'
 
Бенедычак Адриан
Зом Симон
56'
 
Ансальди Кристиан
Юрич Станко
59'
Трамони Маттео
Ионице Артур
 
68'
Марин Мариус
 
68'
Беруатто Пьетро
 
70'
 
Кулибали Войо
Ман Деннис
71'
Моруцан Олимпиу
Сибилли Джузеппе
 
71'
Эштевеш Томаш
Туре Идрисса
 
86'
Сиссе Мустафа
Глиоцци Этторе
 
86'
Мастину Джузеппе
Беруатто Пьетро
 
90'
 
Шарпантье Габриэль
Инглезе Роберто

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
24
Юрич
Станко
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
19
Зом
Симон
45
Инглезе
Роберто
Пиза
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Парма

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 3 (1) 0.38
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.13
Мазуччи Гаэтано 1 0.13
Ионице Артур 1 0.13
Торрегросса Эрнесто 1 0.13
Туре Идрисса 1 0.13
Канестрелли Симоне 1 0.13
Сибилли Джузеппе 1 0.13
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.5
Ман Деннис 3 (1) 0.38
Михэйлэ Валентин 2 0.25
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.25
Эстевес Науэль 1 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.13
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 4 0
Калабрези Артуро 2 1
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 5 0
Antoine Hainaut 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Васкес Франко 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Кулибали Войо 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1
Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3
Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Юрич Станко получил желтую карточку от судьи
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