Тур: 25. Стадион: Стора Валла.
Ход матча
21'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Галь
Джеффри
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
34
Вайо
Томми
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Дегерфорс
Сириус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.24
|Diego Campos2
|4
|0.16
|Вукоевич Диян
|3
|0.12
|Фараж Омар
|3
|0.12
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Бертильссон Юхан
|1
|0.04
|Джурджич Никола
|1
|0.04
|Лагербильке Густав
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.24
|Aron Bjarnason I
|3
|0.12
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|6
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|8
|0
|Куаку Кристиан III
|5
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Пропущено
19
22
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
8
42%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Забито
10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Пропущено
27
15
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
10
37%
3
20%
76-90
Забито
22
22
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
9
41%
4
18%
76-90
Пропущено
46
37
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
13
28%
2
5%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
17%
12
32%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
13
28%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|Кальмар
|24
|12
|5
|7
|29 - 20
|41
|6.
|АИК
|24
|11
|8
|5
|38 - 30
|41
|7.
|Эльфсборг
|24
|9
|9
|6
|45 - 31
|36
|8.
|Гётеборг
|24
|11
|3
|10
|32 - 27
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|24
|8
|7
|9
|29 - 38
|31
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|0:0
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|24
|4
|5
|15
|20 - 38
|17
|16.
|Сундсвалль
|24
|3
|2
|19
|21 - 61
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|0:0
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|7.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|8.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|9.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|0:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7