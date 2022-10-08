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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: .
Дегерфорс
0:0
Первый тайм: 42'
Сириус
0'
21' Желтая карточка
Куаку Крис
35' Желтая карточка
Сабеткар Шон

Ход матча

21'
 
Куаку Крис
35'
Сабеткар Шон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Сириус
3.07
3.70
3.60
Все Коэффициенты
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
4
Сабеткар
Шон
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
40
Джурджич
Никола
34
Вайо
Томми
7
Рогич
Филип
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
18
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
23
Мэтьюз
Ташрик
Дегерфорс
3-4-3
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Сириус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
2:0
А
1:2
А
2:0
С
1:0
С
6:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.24
Diego Campos2 4 0.16
Вукоевич Диян 3 0.12
Фараж Омар 3 0.12
Эрквист Расмус 2 0.08
Бертильссон Юхан 1 0.04
Джурджич Никола 1 0.04
Лагербильке Густав 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.24
Aron Bjarnason I 3 0.12
Зейдан Мустафа 2 0.08
Матисен Маркус 2 0.08
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Бьоркстрем Тим 1 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Сабеткар Шон 3 0
Эрквист Расмус 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Гранат Густав 2 0
Салмон Джастин 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 8 0
Куаку Кристиан III 5 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

19
22
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
8
42%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Забито

10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Пропущено

27
15
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
10
37%
3
20%
76-90

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
9
41%
4
18%
76-90

Пропущено

46
37
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
13
28%
2
5%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
17%
12
32%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
13
28%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. Кальмар 24 12 5 7 29 - 20 41
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Эльфсборг 24 9 9 6 45 - 31 36
8. Гётеборг 24 11 3 10 32 - 27 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 24 8 7 9 29 - 38 31
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 0:0 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 0:0 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 24 3 2 19 21 - 61 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 0:0 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 0:0 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 12 3 0 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
7. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
8. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
9. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
10. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 0:0 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 0:0 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Сириус
3.07
3.70
3.60
Все Коэффициенты
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