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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Эстер
0:0
Конец матча
Ландскруна
0'
73' Желтая карточка
Erik Hedenquist
79' Вторая желтая карточка
Erik Hedenquist
83' Желтая карточка
Павич Маттиас
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
18
Дротт
Джонатан
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Косица
Дзенис
10
Вестермарк
Йеспер
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
Эстер
4-2-3-1
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Ландскруна

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.42
Вестермарк Йеспер 8 0.31
Рочестер Соренсен Марк 4 (1) 0.15
Родич Владимир 3 0.12
Косица Дзенис 3 0.12
Стенберг Джон 3 0.12
Павич Маттиас 2 0.08
Магнуссон Исак 2 0.08
Ahmed Bonnah 2 0.08
Кусу Манассе 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Карлссон Монц 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Варманен Тату 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.23
Перссон Эрик 5 0.19
Ousmane Diawara 5 0.19
Эгнелль Адам 4 0.15
Оттоссон Филип 3 0.12
Camil Jebara 3 0.12
Рапп Йохан 2 0.08
Дзабич Робин 2 0.08
Хейер Мелкер 1 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Edvin Dahlqvist 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 6 0
Вестермарк Йеспер 5 0
Павич Маттиас 5 0
Хейкссон Алекс 5 0
Варманен Тату 3 1
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Кусу Манассе 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0
Захирович Ален 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 6 2
Philip Andersson I 6 1
Хейер Мелкер 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Ousmane Diawara 4 1
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Camil Jebara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
7
37%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
5
28%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
7
39%
76-90

Забито

45
36
20 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
6
13%
3
8%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
10
22%
8
22%
46-60
6
13%
7
19%
61-75
9
20%
7
19%
76-90

Пропущено

27
37
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
0
0%
4
11%
1-15
6
22%
8
22%
16-30
6
22%
4
11%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
26%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 25 15 5 5 53 - 35 50
3. Эстер 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
5. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
11. Йёнчёпинг 25 8 6 11 35 - 43 30
12. Утсиктенс 25 8 5 12 33 - 39 29
13. Норрбю 26 7 7 12 30 - 41 28
14. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
9. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
7. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
9. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
13. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 10
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Ландскруна Erik Hedenquist 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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