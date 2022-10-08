Тур: 26.
0:0
Конец матча
0'
73' Желтая карточкаErik Hedenquist
79' Вторая желтая карточкаErik Hedenquist
83' Желтая карточкаПавич Маттиас
90'+6
Ход матча
73'
79'
83'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эстер
Ландскруна
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.42
|Вестермарк Йеспер
|8
|0.31
|Рочестер Соренсен Марк
|4 (1)
|0.15
|Родич Владимир
|3
|0.12
|Косица Дзенис
|3
|0.12
|Стенберг Джон
|3
|0.12
|Павич Маттиас
|2
|0.08
|Магнуссон Исак
|2
|0.08
|Ahmed Bonnah
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Карлссон Монц
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Хейкссон Алекс
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.23
|Перссон Эрик
|5
|0.19
|Ousmane Diawara
|5
|0.19
|Эгнелль Адам
|4
|0.15
|Оттоссон Филип
|3
|0.12
|Camil Jebara
|3
|0.12
|Рапп Йохан
|2
|0.08
|Дзабич Робин
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|6
|0
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Павич Маттиас
|5
|0
|Хейкссон Алекс
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Кусу Манассе
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|6
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Camil Jebara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
7
37%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
5
28%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
7
39%
76-90
Забито
45
36
20 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
6
13%
3
8%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
10
22%
8
22%
46-60
6
13%
7
19%
61-75
9
20%
7
19%
76-90
Пропущено
27
37
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
0
0%
4
11%
1-15
6
22%
8
22%
16-30
6
22%
4
11%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
26%
14
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|25
|15
|5
|5
|53 - 35
|50
|3.
|Эстер
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|5.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|11.
|Йёнчёпинг
|25
|8
|6
|11
|35 - 43
|30
|12.
|Утсиктенс
|25
|8
|5
|12
|33 - 39
|29
|13.
|Норрбю
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|14.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|6.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|9.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|10
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Ландскруна
|Erik Hedenquist
|2 6