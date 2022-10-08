Первый тайм

44' Владение мячом в пользу хозяев. У "Сассуоло" - 54%, а у "Интера" - 46%

42' Много борьбы в матче. "Интер" пытается атаковать через левый край. Бастони закидывает сильно мяч вперед на Димарко. Но очень сильно и мяч уходит за лицевую линию.

40' В битве за "круглого" Барелла сохраняет его для "Интера".

38' Момент! По правому краю атакуют хозяева. Пинамонти бьет, рикошет и мяч уходит на угловой.

36' Защищая свои ворота, Ачерби получает по ногам сзади от Лорьенте. Будет свободный удар от ворот. Мяч в игру введёт Онана.

34' Хитрый розыгрыш от миланского коллектива. Не подача, а пас под удар - Аслани бьёт намного выше ворот. Если бы Кристьян играл в регби, точно был бы гол.