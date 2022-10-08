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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Simone Sozza
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 42'
Интер Милан
0'
19' Желтая карточка
Аслани Кристьян
21' Желтая карточка
Феррари Джанмарко

Ход матча

19'
 
Аслани Кристьян
21'
Феррари Джанмарко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 125
Сассуоло 6.4% (8)
X 8.8% (11)
Интер Милан 84.8% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Интер Милан
4.50
4.30
4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
24
Онана
Андре
33
Д'Амброзио
Данило
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
14
Аслани
Кристьян
20
Чалханоглу
Хакан
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Сассуоло
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Интер Милан

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.22
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.22
Лорьенте Арман 1 0.11
Торстведт Кристиан 1 0.11
Альварес Агустин 1 0.11
Берарди Доменико 1 0.11
Харрауи Абдау 1 0.11
Антист Жанис 1 0.11
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 0.33
Барелла Николо 2 0.22
Корреа Хоакин 2 0.22
Брозович Марсело 2 0.22
Джеко Эдин 1 0.11
Лукаку Ромелу 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 0.11
Дюмфрис Дензел 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 4 0
Лопес Максим 3 0
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Нето Руан 0 1
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Альварес Агустин 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Дармиан Маттео 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0
Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
5. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
9. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
10. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Интер Милан 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Анонс
    44'
    Владение мячом в пользу хозяев. У "Сассуоло" - 54%, а у "Интера" - 46% 
  • 42'
    Много борьбы в матче. "Интер" пытается атаковать через левый край. Бастони закидывает сильно мяч вперед на Димарко. Но очень сильно и мяч уходит за лицевую линию. 
  • 40'
    В битве за "круглого" Барелла сохраняет его для "Интера".
  • 38'
    Момент! По правому краю атакуют хозяева. Пинамонти бьет, рикошет и мяч уходит на угловой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Защищая свои ворота, Ачерби получает по ногам сзади от Лорьенте. Будет свободный удар от ворот. Мяч в игру введёт Онана. 
  • Угловой
    34'
    Хитрый розыгрыш от миланского коллектива. Не подача, а пас под удар -  Аслани бьёт намного выше ворот.  Если бы Кристьян играл в регби, точно был бы гол. 
  • Опасный момент
    33'
    МОМЕНТ! Торстведт! Кристиан играет с кем-то в стеночку и мог забивать. Но Онана Андре стелится в подкает и забирает мяч в свои руки. 
  • Угловой
    31'
    Выше ворот. Не смогли хозяева должным образом организовать стандарт. Кто-то из игроков "Сассуоло" пробил в "молоко". 
  • 30'
    Полчаса игровго времени позади. Фраттези вошёл во вратарскую потылся образать линию защиты. Но вовремя ногу успел подставить Ачерби и мяч уходит на угловой. 
  • Угловой
    28'
    Розыгрыш стандарта заканчивается перехватом хозяев, теперь футболисты "Сассуоло" контролируют мяч, преимущественно в центре поля. 
  • 26'
    Игроки "Интера" сейчас в позиционной атаке. С левого края защиты переправляют в центр атаки. Пока пытаются найти лазейку к воротам соперника... и  дальний удар Чалханоглу задевает кого-то из игроков обороны и улетает на угловой. 
  • 24'
    Миланцы пытались создать что-то острое. Барелла простреливал справа. Защитники мяч вынесли мяч под удар Аслани. Полузащитник пробил мимо. 
  • Желтая карточка
    22'
    Ответочка. "Горчичник" на этот раз получает игрок хозяев Феррари. Он в центре хватал руками игрока "Интера" - Джеко. 
  • 20'
    Сыграли уже команды чуть больше 20 минут. Опасные моменты можно пока посчитать по пальцам одной руки. Голевыми их назвать сложно. 0:0 - мы продолжаем. 
  • Желтая карточка
    19'
    Много борьбы в центре поля. И первая "желтая картока. Её получает Аслани, за то что хватал за футболку игрока "Сассуоло" Сейде. Необязательный фол в центральной зоне. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Новая атака у "Интера" справа. Подача от Аслани и мяч забирает кипер хозяев Консильи Андреа.
    • 15'
      Второй момент упускают "нерадзурри", чтобы выйти вперёд в этом поединке. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! МАРТИНЕС! Получает Лаутаро передачу с правого края и в подкате наносит удар. Рядом со штангой. 
    • 12'
      Сложно сейчас хозяевам выйти из под прессинга. Зажаты они на своей половине поля. 
    • Опасный момент
      10'
      Игра проходит на встречных курсах. Мартинес Лаутаро сейчас наносил удар. Но его выстрел заблокировали защитник. В ответ "Сассуоло" провело свою атаку, но мяч ушёл за боковую линию. 
    • 9'
      Пытаются игроки "Сассуоло" создать атаку через правый фланг. Но встречают хорошую защиту миланцев. Приходится менять фланг.
    • 7'
      Футболисты требовали пенальти, считая что мяч попал в руку. Но арбитр всё углядел в этом эпизоде - футбольный снаряд попал игроку "Интера" прямо в голову. Резво начали этот поединок хозяева. 
    • 5'
      Как все было. Футболисты "Сассуоло" атаковали через правый фланг. Находясь в штрафной площади, Торстведт Кристиан наносит плотный и мощный удар... и попадает прямиком в Бареллу. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Лежит на газоне Барелла Николо. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа. Матч стартовал. Пожелаем командам удачи и пусть победит сильнейший. 
    • 1'
      Интересное изменение в стартовом составе миланского клуба. Вместо кипера Хандановича Самира в стартовом составе игру начинает другой вратарь "Интера" - Онана Андре.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    6.3% (8)
    Ничья
    8.7% (11)
    Интер Милан
    84.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    57.1% (72)
    0:2 Интер Милан
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    0:1 Интер Милан
    7.1% (9)
    1:3 Интер Милан
    5.6% (7)
    2:1 Сассуоло
    3.2% (4)
    2:3 Интер Милан
    1.6% (2)
    1:0 Сассуоло
    1.6% (2)
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