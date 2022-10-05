Тур: 9. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Simone Sozza
Позже
История личных встреч
Сассуоло
Интер Милан
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.25
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.25
|Лорьенте Арман
|1
|0.13
|Торстведт Кристиан
|1
|0.13
|Альварес Агустин
|1
|0.13
|Берарди Доменико
|1
|0.13
|Харрауи Абдау
|1
|0.13
|Антист Жанис
|1
|0.13
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.38
|Барелла Николо
|2
|0.25
|Корреа Хоакин
|2
|0.25
|Брозович Марсело
|2
|0.25
|Джеко Эдин
|1
|0.13
|Лукаку Ромелу
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.13
|Димарко Федерико
|1
|0.13
|Дармиан Маттео
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Нето Руан
|0
|1
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0
Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Удинезе
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|5.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
|Удинезе
|Бекао Родриго
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан
Исход игры
Сассуоло
4.9% (2)
Ничья
7.3% (3)
Интер Милан
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
58.5% (24)
0:2 Интер Милан
14.6% (6)
1:1 Ничья
7.3% (3)
1:3 Интер Милан
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!