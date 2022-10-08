Тур: 26.
Ход матча
7'
0:1
23'
1:1
33'
30
Раск
Теодор
31
Max
Larsson
15
Эдлунд
Олле
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Elis Wahl
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Булут ЭкинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Вестерос
Норрбю
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|21 (2)
|0.81
|Йоханссон Саймон
|7
|0.27
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Эдлунд Олле
|1
|0.04
|Max Larsson
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.04
|Проделль Виктор
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.04
|Троне Филип
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.31
|Саволайнен Никлас
|6
|0.23
|Бекай Перпарим
|3
|0.12
|Jaheem Burke
|3
|0.12
|Олссон Макс
|2
|0.08
|Броман Густав
|2
|0.08
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Андерссон Мелвин
|1
|0.04
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Педро III
|5
|0
|Daniel Ask
|3
|1
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Max Larsson
|4
|0
|Alex Douglas
|2
|1
|Гефверт Симон
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|7
|0
|Саволайнен Никлас
|7
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Jaheem Burke
|1
|1
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
4
18%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
7
32%
6
43%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
8
32%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
6
29%
6
24%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
6
29%
5
20%
76-90
Забито
16
16
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
25
11
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
10
40%
4
36%
76-90
Забито
38
30
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
6
16%
4
13%
1-15
9
24%
4
13%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
2
5%
7
23%
61-75
9
24%
10
33%
76-90
Пропущено
46
36
16 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
4
9%
1
3%
1-15
4
9%
9
25%
16-30
8
17%
6
17%
31-45
9
20%
9
25%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
16
35%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2
Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0
Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|25
|15
|5
|5
|53 - 35
|50
|3.
|Эстер
|0:0
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Треллеборг
|1:1
|26
|11
|7
|8
|42 - 42
|40
|5.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|6.
|Сковде АИК
|1:1
|26
|10
|9
|7
|35 - 33
|39
|7.
|Ландскруна
|0:0
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Йёнчёпинг
|25
|8
|6
|11
|35 - 43
|30
|11.
|Утсиктенс
|25
|8
|5
|12
|33 - 39
|29
|12.
|Норрбю
|1:1
|26
|7
|8
|11
|29 - 39
|29
|13.
|Вестерос
|1:1
|26
|6
|11
|9
|40 - 46
|29
|14.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Эстер
|0:0
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|1:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|1:1
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|1:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|11.
|Вестерос
|1:1
|13
|3
|7
|3
|23 - 22
|16
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|1:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|0:0
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Треллеборг
|1:1
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|9.
|Ландскруна
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Вестерос
|1:1
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|14.
|Норрбю
|1:1
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|15.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|10
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7