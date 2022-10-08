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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Вестерос
1:1
Первый тайм: 42'
Норрбю
0'
0:1
7' Гол
Сало Александр
1:1
23' Гол
Viktor Granath
33' Желтая карточка
Max Larsson

Ход матча

7'
0:1
Сало Александр
23'
Viktor Granath
(Гамбош Мартин)
1:1
33'
Max Larsson
 
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Норрбю
4.55
3.79
3.20
Все Коэффициенты
13
Свенссон
Даниэль
II
30
Раск
Теодор
18
Нсабиумва
Фредерик
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
31
Max
Larsson
20
Гамбош
Мартин
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
14
Viktor
Granath
6
Йоханссон
Саймон
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
4
Лундгрен
Фредрик
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
15
Османагич
Нино
21
Веде
Антон
18
Пекальски
Иво
11
Max
Andersson
27
Pontus
Eriksson
24
Jaheem
Burke
Вестерос
3-5-2
Норрбю
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Норрбю

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
4:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 21 (2) 0.81
Йоханссон Саймон 7 0.27
Dusan Jajic 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Эдлунд Олле 1 0.04
Max Larsson 1 0.04
Рибейро Педро III 1 (1) 0.04
Проделль Виктор 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.04
Троне Филип 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.31
Саволайнен Никлас 6 0.23
Бекай Перпарим 3 0.12
Jaheem Burke 3 0.12
Олссон Макс 2 0.08
Броман Густав 2 0.08
Браннефальк Йохан 1 0.04
Лундгрен Фредрик 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Андерссон Мелвин 1 0.04
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Педро III 5 0
Daniel Ask 3 1
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Max Larsson 4 0
Alex Douglas 2 1
Гефверт Симон 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 7 0
Саволайнен Никлас 7 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Берггрен Густав 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Jaheem Burke 1 1
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Pontus Eriksson 1 0
Max Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
4
18%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
7
32%
6
43%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
8
32%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
6
29%
6
24%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

25
11
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
10
40%
4
36%
76-90

Забито

38
30
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
6
16%
4
13%
1-15
9
24%
4
13%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
2
5%
7
23%
61-75
9
24%
10
33%
76-90

Пропущено

46
36
16 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
4
9%
1
3%
1-15
4
9%
9
25%
16-30
8
17%
6
17%
31-45
9
20%
9
25%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
16
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2
Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0
Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 25 15 5 5 53 - 35 50
3. Эстер 0:0 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Треллеборг 1:1 26 11 7 8 42 - 42 40
5. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
6. Сковде АИК 1:1 26 10 9 7 35 - 33 39
7. Ландскруна 0:0 26 9 9 8 34 - 39 36
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Йёнчёпинг 25 8 6 11 35 - 43 30
11. Утсиктенс 25 8 5 12 33 - 39 29
12. Норрбю 1:1 26 7 8 11 29 - 39 29
13. Вестерос 1:1 26 6 11 9 40 - 46 29
14. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Эстер 0:0 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 0:0 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 1:1 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
8. Норрбю 1:1 13 5 5 3 15 - 12 20
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 1:1 13 4 6 3 16 - 13 18
11. Вестерос 1:1 13 3 7 3 23 - 22 16
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 1:1 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 0:0 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Треллеборг 1:1 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
9. Ландскруна 0:0 14 3 5 6 12 - 21 14
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Вестерос 1:1 13 3 4 6 17 - 24 13
13. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
14. Норрбю 1:1 13 2 3 8 14 - 27 9
15. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 10
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Max Larsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Сало Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Норрбю
4.55
3.79
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 1:1 Норрбю онлайн

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