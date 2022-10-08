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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ворскла
0:0
Первый тайм: 30'
Черноморец Од
0'
23' Желтая карточка
Салюк Владимир

Ход матча

23'
 
Салюк Владимир
Прогнозы 116
Ворскла 75% (87)
X 18.1% (21)
Черноморец Од 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Черноморец Од
1.86
4.80
5.50
Все Коэффициенты
31
Ризнык
Дмитрий
29
Бацула
Андрей
3
Зайков
Джоко
17
Чеснаков
Владимир
20
Кравец
Василий
8
Кравчук
Андрей
6
Скляр
Александр
7
Олейник
Денис
80
Юрченко
Владлен
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
1
Варакута
Даниил
3
Ермаков
Виталий
6
Манджрекар
Джеймс
79
Салюк
Владимир
9
Путря
Илья
45
Брагару
Максим
77
Кузык
Орест
14
Кравченко
Сергей
89
Политыло
Сергей
17
Юсов
Дмитрий
21
Бобко
Иван
Ворскла
Черноморец Од

История личных встреч

Ворскла
Черноморец Од

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

27 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
63%
3.7%
9 побед 17 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.33
Степанюк Руслан 1 0.17
Скляр Александр 1 0.17
Марлисон 1 (1) 0.17
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.33
Манджрекар Джеймс 1 0.17
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Яворский Сергей 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Зайков Джоко 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Путря Илья 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2
Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0
Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Ворскла 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 0:0 6 0 3 3 3 - 6 3
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Ворскла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
11. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 0:0 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Черноморец Од 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Салюк Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Ворскла 75% (87)
X 18.1% (21)
Черноморец Од 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Черноморец Од
1.86
4.80
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Черноморец Од онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Черноморец Од

Исход игры
Ворскла
75% (87)
Ничья
18.1% (21)
Черноморец Од
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
42.2% (49)
2:1 Ворскла
26.7% (31)
1:1 Ничья
13.8% (16)
2:0 Ворскла
5.2% (6)
1:2 Черноморец Од
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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