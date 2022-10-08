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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ворскла
2:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
23' Желтая карточка
Салюк Владимир
1:0
49' Гол
Чеснаков Владимир
1:1
52' Гол
Бобко Иван
63' Желтая карточка
Кравченко Сергей
68' Желтая карточка
Зайков Джоко
68' Желтая карточка
Ризнык Дмитрий
84' Желтая карточка
Путря Илья
2:1
88' Гол
Сулейманов Таулан
90' Вторая желтая карточка
Кравченко Сергей
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
29
Бацула
Андрей
3
Зайков
Джоко
17
Чеснаков
Владимир
20
Кравец
Василий
8
Кравчук
Андрей
6
Скляр
Александр
7
Олейник
Денис
80
Юрченко
Владлен
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
1
Варакута
Даниил
3
Ермаков
Виталий
6
Манджрекар
Джеймс
79
Салюк
Владимир
9
Путря
Илья
45
Брагару
Максим
77
Кузык
Орест
14
Кравченко
Сергей
89
Политыло
Сергей
17
Юсов
Дмитрий
21
Бобко
Иван
Ворскла
Черноморец Од

История личных встреч

Ворскла
Черноморец Од

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

27 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
63%
3.7%
9 побед 17 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.33
Степанюк Руслан 1 0.17
Чеснаков Владимир 1 0.17
Скляр Александр 1 0.17
Сулейманов Таулан 1 0.17
Марлисон 1 (1) 0.17
Толи Ардит 0 0
Кравчук Андрей 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.33
Бобко Иван 1 0.17
Манджрекар Джеймс 1 0.17
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Яворский Сергей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Кравченко Сергей 1 1
Путря Илья 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2
Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0
Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
11. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Салюк Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Ворскла 75% (87)
    X 18.1% (21)
    Черноморец Од 6.9% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Черноморец Од

    Исход игры
    Ворскла
    75% (87)
    Ничья
    18.1% (21)
    Черноморец Од
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Ворскла
    42.2% (49)
    2:1 Ворскла
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    2:0 Ворскла
    5.2% (6)
    1:2 Черноморец Од
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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