Тур: 6. Стадион: Minaj Arena.
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСалюк Владимир
1:0
49' ГолЧеснаков Владимир
1:1
52' ГолБобко Иван
63' Желтая карточкаКравченко Сергей
68' Желтая карточкаЗайков Джоко
68' Желтая карточкаРизнык Дмитрий
84' Желтая карточкаПутря Илья
2:1
88' ГолСулейманов Таулан
90' Вторая желтая карточкаКравченко Сергей
90'+6
Ход матча
23'
49'
52'
1:1
63'
68'
68'
84'
88'
2:1
90'
77
Кузык
Орест
17
Юсов
Дмитрий
21
Бобко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
-
21 Бобко ИванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Ворскла
Черноморец Од
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
27 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
63%
3.7%
9 побед 17 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.33
|Степанюк Руслан
|1
|0.17
|Чеснаков Владимир
|1
|0.17
|Скляр Александр
|1
|0.17
|Сулейманов Таулан
|1
|0.17
|Марлисон
|1 (1)
|0.17
|Толи Ардит
|0
|0
|Кравчук Андрей
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.33
|Бобко Иван
|1
|0.17
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.17
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|0
|Кравченко Сергей
|1
|1
|Путря Илья
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Непогодов Дмитрий
|0
|1
|Гладкий Александр
|1
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2
Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0
Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|5.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Черноморец Од
Исход игры
Ворскла
75% (87)
Ничья
18.1% (21)
Черноморец Од
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
42.2% (49)
2:1 Ворскла
26.7% (31)
1:1 Ничья
13.8% (16)
2:0 Ворскла
5.2% (6)
1:2 Черноморец Од
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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