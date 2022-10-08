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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Генк
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
37' Гол
Онуачу Пол
56' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:1
58' Гол
Селемани Фаиз
76' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
2:1
79' Пенальти
Онуачу Пол
82' Желтая карточка
Хейнен Бриан
87' Желтая карточка
Артеага Херардо
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
77
Пресиадо
Анхело
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
31
Илич
Марко
30
Д'Эне
Кристоф
66
Радованович
Александар
4
Ватанабэ
Цуёси
6
Сич
Алексей
10
Селемани
Фаиз
32
Танака
Сатоси
12
Кейта
Хабиб
77
Энен
Давид
22
Ламкель
Зе
Дидье
20
Авенатти
Фелипе
Генк
4-2-3-1
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Генк
Кортрейк

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.45
Хейнен Бриан 5 (2) 0.45
Пейнтсил Джозеф 4 0.36
Дессерс Сириль 3 (1) 0.27
Онуачу Пол 3 (1) 0.27
Муньос Даниэль 2 0.18
Грошовски Патрик 1 0.09
Немет Ондраш 1 0.09
Саматта Мбвана 1 0.09
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.36
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.09
Авенатти Фелипе 1 0.09
Гейе Папе Хабиб 1 0.09
Мбайо Дилан 1 0.09
Ватанабэ Цуёси 1 0.09
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

25
9
15 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
1
11%
16-30
4
16%
2
22%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
5
20%
1
11%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 0:0 11 5 3 3 16 - 16 18
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 0:0 11 3 2 6 11 - 15 11
13. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 0:0 11 3 1 7 10 - 18 10
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 0:0 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 0:0 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 0:0 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Зульте-Варегем 0:0 6 1 1 4 5 - 13 4
17. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Серен Юнайтед 0:0 5 0 1 4 0 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 0:0 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
8. АХ Лёвен 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 2:1 Кортрейк онлайн

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