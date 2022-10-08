Тур: 11. Стадион: Кристал-арена.
0'
1:0
37' ГолОнуачу Пол
56' Желтая карточкаМуньос Даниэль
1:1
58' ГолСелемани Фаиз
76' Желтая карточкаПресиадо Анхело
2:1
79' ПенальтиОнуачу Пол
82' Желтая карточкаХейнен Бриан
87' Желтая карточкаАртеага Херардо
90'+6
Ход матча
37'
1:0
56'
58'
1:1
76'
79'
2:1
82'
87'
18
Онуачу
Пол
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
77
Энен
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
История личных встреч
Генк
Кортрейк
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.45
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.45
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.36
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.27
|Онуачу Пол
|3 (1)
|0.27
|Муньос Даниэль
|2
|0.18
|Грошовски Патрик
|1
|0.09
|Немет Ондраш
|1
|0.09
|Саматта Мбвана
|1
|0.09
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.36
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.09
|Авенатти Фелипе
|1
|0.09
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.09
|Мбайо Дилан
|1
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.09
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
25
9
15 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
1
11%
16-30
4
16%
2
22%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
5
20%
1
11%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|0:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|17.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|0:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3