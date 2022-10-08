Тур: 27. Стадион: Consto Arena.
0'
1:0
7' ГолОльсен Мейнхард
1:1
52' ГолКроне Свенн
2:1
75' ГолKristian Lien
3:1
90' ГолСкистад Эрик Ставас
90'+10
Ход матча
7'
52'
1:1
75'
2:1
90'
90'
23
Thomas
Kinn
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Мьёндален
Бранн
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|7
|0.26
|Овенстад Мартин
|7
|0.26
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.19
|Brinder Singh
|4
|0.15
|Сольберг Йоаким
|2
|0.07
|Хансен Адриан Александер
|2
|0.07
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.07
|Sander Bratvold
|2
|0.07
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Накким Маркус
|1
|0.04
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.04
|Kristian Lien
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.59
|Расмуссен Матиас
|15
|0.56
|Селанн-Хеггебе Эуне
|13 (1)
|0.48
|Кастро Никлас
|8 (1)
|0.3
|Хорн Майер
|5
|0.19
|Сконес Каспер
|5
|0.19
|Бломберг Оле-Дидрик
|4
|0.15
|Frederik Boersting
|4
|0.15
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.11
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.11
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.11
|Кроне Свенн
|2
|0.07
|Моберг Вегар
|2
|0.07
|Сковгор Андреас
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|8
|0
|Тум Исаак
|3
|2
|Хансен Адриан Александер
|6
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|5
|0
|Daniel Arrocha
|1
|1
|Спорронг Альбин
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Thomas Kinn
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|4
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
42
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
22%
4
10%
1-15
6
26%
5
12%
16-30
1
4%
6
14%
31-45
2
9%
8
19%
46-60
5
22%
6
14%
61-75
4
17%
13
31%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
1
9%
76-90
Забито
13
43
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
38%
6
14%
1-15
1
8%
3
7%
16-30
2
15%
7
16%
31-45
4
31%
6
14%
46-60
0
0%
4
9%
61-75
1
8%
17
40%
76-90
Пропущено
25
3
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
1
33%
31-45
4
16%
1
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
1
33%
76-90
Забито
36
85
20 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 54
17 Забивали первыми 20
5 Не забивали 0
10
28%
10
12%
1-15
7
19%
8
9%
16-30
3
8%
13
15%
31-45
6
17%
14
16%
46-60
5
14%
10
12%
61-75
5
14%
30
35%
76-90
Пропущено
42
14
15 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 11
6
14%
2
14%
1-15
5
12%
1
7%
16-30
4
10%
4
29%
31-45
7
17%
4
29%
46-60
5
12%
1
7%
61-75
15
36%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0
Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2
Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|27
|23
|3
|1
|85 - 14
|72
|2.
|Стабек
|26
|14
|8
|4
|55 - 24
|50
|3.
|Старт
|26
|13
|6
|7
|53 - 32
|45
|4.
|КФУМ
|26
|13
|6
|7
|54 - 43
|45
|5.
|Санднес
|26
|13
|4
|9
|47 - 43
|43
|6.
|Ранхейм
|26
|11
|7
|8
|43 - 43
|40
|7.
|Конгсвингер
|26
|11
|7
|8
|38 - 31
|40
|8.
|Мьёндален
|27
|12
|3
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Согндаль
|26
|10
|7
|9
|45 - 48
|37
|10.
|Рёуфосс
|26
|9
|8
|9
|33 - 44
|35
|11.
|Осане
|26
|7
|8
|11
|38 - 58
|29
|12.
|Фредрикстад
|26
|7
|8
|11
|41 - 44
|29
|13.
|Брюне
|26
|6
|8
|12
|35 - 47
|26
|14.
|Скейд
|26
|6
|4
|16
|32 - 48
|22
|15.
|Стйордалс Блинк
|26
|3
|5
|18
|26 - 60
|14
|16.
|Гроруд
|26
|1
|8
|17
|25 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Мьёндален
|14
|8
|2
|4
|22 - 18
|26
|3.
|Старт
|13
|7
|3
|3
|30 - 14
|24
|4.
|Стабек
|13
|6
|5
|2
|24 - 10
|23
|5.
|Конгсвингер
|13
|6
|5
|2
|25 - 15
|23
|6.
|Ранхейм
|13
|6
|4
|3
|27 - 22
|22
|7.
|КФУМ
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|8.
|Согндаль
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Фредрикстад
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|12.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|13.
|Брюне
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Скейд
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Гроруд
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|16.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|13
|0
|1
|43 - 10
|39
|2.
|Стабек
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|Санднес
|13
|8
|1
|4
|20 - 19
|25
|4.
|КФУМ
|13
|7
|2
|4
|29 - 22
|23
|5.
|Старт
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|9.
|Согндаль
|13
|3
|6
|4
|23 - 30
|15
|10.
|Мьёндален
|13
|4
|1
|8
|13 - 25
|13
|11.
|Осане
|13
|2
|6
|5
|18 - 29
|12
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|5
|7
|13 - 30
|8
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8