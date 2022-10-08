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Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 27. Стадион: .
Мьёндален
3:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
7' Гол
Ольсен Мейнхард
1:1
52' Гол
Кроне Свенн
2:1
75' Гол
Kristian Lien
3:1
90' Гол
Скистад Эрик Ставас
90' Желтая карточка
90'+10
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
3
Daniel
Arrocha
21
Скоген
Сондре
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
8
Свеен
Оле
10
Скистад
Эрик
Ставас
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
15
Love
Reuterswaerd
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Мьёндален
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Бранн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
7:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:0
К
1:0
Т
3:0
Т
1:1
КН
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 7 0.26
Овенстад Мартин 7 0.26
Стокке Беньямин 5 (1) 0.19
Brinder Singh 4 0.15
Сольберг Йоаким 2 0.07
Хансен Адриан Александер 2 0.07
Скистад Эрик Ставас 2 0.07
Sander Bratvold 2 0.07
Эверби Сиверт 1 0.04
Накким Маркус 1 0.04
Matias Belli Moldskred 1 0.04
Kristian Lien 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Herman Kleppa 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Simon Appiah 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.59
Расмуссен Матиас 15 0.56
Селанн-Хеггебе Эуне 13 (1) 0.48
Кастро Никлас 8 (1) 0.3
Хорн Майер 5 0.19
Сконес Каспер 5 0.19
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.15
Frederik Boersting 4 0.15
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.11
Кнудсен Фредрик 3 0.11
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.11
Кроне Свенн 2 0.07
Моберг Вегар 2 0.07
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 8 0
Тум Исаак 3 2
Хансен Адриан Александер 6 0
Эриксен Сивер Скаар 6 0
Сольберг Йоаким 5 0
Daniel Arrocha 1 1
Спорронг Альбин 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Скоген Сондре 2 0
Thomas Kinn 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Brinder Singh 1 0
Simon Appiah 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Frederik Boersting 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
42
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
22%
4
10%
1-15
6
26%
5
12%
16-30
1
4%
6
14%
31-45
2
9%
8
19%
46-60
5
22%
6
14%
61-75
4
17%
13
31%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
1
9%
76-90

Забито

13
43
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
38%
6
14%
1-15
1
8%
3
7%
16-30
2
15%
7
16%
31-45
4
31%
6
14%
46-60
0
0%
4
9%
61-75
1
8%
17
40%
76-90

Пропущено

25
3
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
1
33%
31-45
4
16%
1
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
1
33%
76-90

Забито

36
85
20 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 54
17 Забивали первыми 20
5 Не забивали 0
10
28%
10
12%
1-15
7
19%
8
9%
16-30
3
8%
13
15%
31-45
6
17%
14
16%
46-60
5
14%
10
12%
61-75
5
14%
30
35%
76-90

Пропущено

42
14
15 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 11
6
14%
2
14%
1-15
5
12%
1
7%
16-30
4
10%
4
29%
31-45
7
17%
4
29%
46-60
5
12%
1
7%
61-75
15
36%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0
Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2
Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 27 23 3 1 85 - 14 72
2. Стабек 26 14 8 4 55 - 24 50
3. Старт 26 13 6 7 53 - 32 45
4. КФУМ 26 13 6 7 54 - 43 45
5. Санднес 26 13 4 9 47 - 43 43
6. Ранхейм 26 11 7 8 43 - 43 40
7. Конгсвингер 26 11 7 8 38 - 31 40
8. Мьёндален 27 12 3 12 35 - 43 39
9. Согндаль 26 10 7 9 45 - 48 37
10. Рёуфосс 26 9 8 9 33 - 44 35
11. Осане 26 7 8 11 38 - 58 29
12. Фредрикстад 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 26 6 8 12 35 - 47 26
14. Скейд 26 6 4 16 32 - 48 22
15. Стйордалс Блинк 26 3 5 18 26 - 60 14
16. Гроруд 26 1 8 17 25 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Мьёндален 14 8 2 4 22 - 18 26
3. Старт 13 7 3 3 30 - 14 24
4. Стабек 13 6 5 2 24 - 10 23
5. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
6. Ранхейм 13 6 4 3 27 - 22 22
7. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
8. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
13. Брюне 13 4 4 5 18 - 20 16
14. Скейд 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Гроруд 13 1 4 8 12 - 27 7
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 13 4 4 5 19 - 25 16
9. Согндаль 13 3 6 4 23 - 30 15
10. Мьёндален 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 13 2 6 5 18 - 29 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 13 1 5 7 13 - 30 8
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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