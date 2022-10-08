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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Реджина
3:0
Конец матча
Козенца
0'
1:0
9' Гол
Ривас Ригоберто
16' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
2:0
52' Гол
Менез Жереми
55' Желтая карточка
Рисполи Андреа
3:0
62' Гол
Пьероцци Никколо
76' Желтая карточка
Бутич Карло
88' Красная карточка
Pietro Martino
90'+4
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
23
Вентури
Майкл
14
Панико
Чиро
21
Валлоккия
Андреа
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
11
Бриньола
Энрико
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Ларривей
Хоакин
Реджина
4-3-3
Козенца
4-3-2-1

История личных встреч

Реджина
Козенца

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
0:0
СC
1:1
СC
0:1
ЛП
2:2
ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
КИЛП
0:0
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менез Жереми 3 0.38
Фаббиан Джованни 3 0.38
Ривас Ригоберто 2 0.25
Пьероцци Никколо 2 0.25
Майер Жан 1 0.13
Канотто Луиджи 1 0.13
Кризетиг Лоренцо 1 0.13
Гальоло Риккардо 1 0.13
Льотти Даниэле 1 0.13
Гори Габриэле 1 0.13
Ломбарди Алессандро 1 0.13
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.13
Ларривей Хоакин 1 0.13
Риджионе Микеле 1 0.13
Бриньола Энрико 1 0.13
Мерони Андреа 1 0.13
Корнвиг Эмиль 1 0.13
Брешанини Марко 1 0.13
Флоренци Альдо 1 0.13
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Pietro Martino 1 1
Рисполи Андреа 2 0
Вентури Майкл 2 0
Вяйсянен Саули 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Панико Чиро 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
67%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1
Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      16'
      Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Ривас Ригоберто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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