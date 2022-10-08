Тур: 8. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
1:0
9' ГолРивас Ригоберто
16' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
2:0
52' ГолМенез Жереми
55' Желтая карточкаРисполи Андреа
3:0
62' ГолПьероцци Никколо
76' Желтая карточкаБутич Карло
88' Красная карточкаPietro Martino
90'+4
Ход матча
9'
16'
52'
2:0
55'
62'
76'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
Реджина
Козенца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менез Жереми
|3
|0.38
|Фаббиан Джованни
|3
|0.38
|Ривас Ригоберто
|2
|0.25
|Пьероцци Никколо
|2
|0.25
|Майер Жан
|1
|0.13
|Канотто Луиджи
|1
|0.13
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.13
|Гальоло Риккардо
|1
|0.13
|Льотти Даниэле
|1
|0.13
|Гори Габриэле
|1
|0.13
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.13
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.13
|Ларривей Хоакин
|1
|0.13
|Риджионе Микеле
|1
|0.13
|Бриньола Энрико
|1
|0.13
|Мерони Андреа
|1
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.13
|Брешанини Марко
|1
|0.13
|Флоренци Альдо
|1
|0.13
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Pietro Martino
|1
|1
|Рисполи Андреа
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
67%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1
Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3