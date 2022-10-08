  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Фрозиноне
2:0
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
19' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
43' Желтая карточка
Рабби Симоне
1:0
47' Гол
Касо Джузеппе
69' Желтая карточка
Коне Бенджамин
74' Желтая карточка
Коттали Маттео
84' Красная карточка
Matteo Arena
2:0
87' Гол
Маццители Лука
88' Желтая карточка
Маццители Лука
90'+4
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
36
Маццители
Лука
4
Коне
Бенджамин
21
Киерво
Риккардо
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
24
Моро
Лука
1
Альфонсо
Энрико
2
Фьордализо
Алессандро
18
Matteo
Arena
4
Далле
Мура
Кристиан
21
Селия
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
99
Рабби
Симоне
19
Ла
Мантия
Андреа
11
Финотто
Маттиа
Фрозиноне
4-2-3-1
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
СПАЛ 2013

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
4:0
СB
0:1
СB
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СB
0:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.25
Касо Джузеппе 2 0.25
Моро Лука 2 0.25
Роден Маркус 1 0.13
Гарритано Лука 1 0.13
Маццители Лука 1 0.13
Коне Бенджамин 1 0.13
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.5
Майстро Фабио 2 0.25
Мончини Габриэле 1 0.13
Финотто Маттиа 1 0.13
Эспозито Сальваторе 1 0.13
Рабби Симоне 1 0.13
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Коттали Маттео 4 0
Коне Бенджамин 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Гарритано Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Маццители Лука 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Фработта Джанлука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Мурджа Алессандро 3 0
Matteo Arena 1 1
Педа Патрик 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Вальцания Лука 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Рабби Симоне 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 2013 3:3 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Рабби Симоне получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Шиминьски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 2:0 СПАЛ 2013 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     