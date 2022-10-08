Тур: 8. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
19' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
43' Желтая карточкаРабби Симоне
1:0
47' ГолКасо Джузеппе
69' Желтая карточкаКоне Бенджамин
74' Желтая карточкаКоттали Маттео
84' Красная карточкаMatteo Arena
2:0
87' ГолМаццители Лука
88' Желтая карточкаМаццители Лука
90'+4
Ход матча
43'
47'
1:0
69'
74'
84'
87'
2:0
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Фрозиноне
СПАЛ 2013
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.25
|Касо Джузеппе
|2
|0.25
|Моро Лука
|2
|0.25
|Роден Маркус
|1
|0.13
|Гарритано Лука
|1
|0.13
|Маццители Лука
|1
|0.13
|Коне Бенджамин
|1
|0.13
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.5
|Майстро Фабио
|2
|0.25
|Мончини Габриэле
|1
|0.13
|Финотто Маттиа
|1
|0.13
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.13
|Рабби Симоне
|1
|0.13
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Маццители Лука
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Фработта Джанлука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Педа Патрик
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Вальцания Лука
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 2013 3:3 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3