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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Альтах
2:3
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
27' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
42' Желтая карточка
Шимич Роко
0:1
52' Гол
Вебер Максимилиан
1:1
57' Гол
Тибиди Алексис
1:2
59' Гол
Койта Секу
1:3
72' Гол
Адаму Чуквубике
2:3
78' Гол
Нухиу Атдхи
81' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
83' Желтая карточка
Йегер Лукас
86' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
86' Желтая карточка
Диарра Юба
90' Желтая карточка
Сучич Лука
90'+8
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
7
Бишоф
Ной
15
Форсон
Аманква
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Пёнтковски
Камиль
95
Бернардо
Фернандес
39
Вебер
Максимилиан
24
Диарра
Юба
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
20
Койта
Секу
23
Шимич
Роко
9
Адаму
Чуквубике
Альтах
5-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Альтах
Ред Булл Зальцбург

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед

32 матча

15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.4%
34.4%
56.2%
3 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 6 0.55
Тибиди Алексис 4 0.36
Тартаротти Йоханнес 1 0.09
Йегер Лукас 1 0.09
Jan Jurcec 1 0.09
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.45
Фернандо Педро 4 (1) 0.36
Сеско Бенджамин 4 0.36
Адаму Чуквубике 3 0.27
Кьергаард Мауриц 2 0.18
Капальдо Николас 2 0.18
Вебер Максимилиан 1 0.09
Соле Умар 1 0.09
Павлович Страхиня 1 0.09
Камери Дийон 1 0.09
Койта Секу 1 0.09
Диарра Юба 1 0.09
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 3 0
Сучич Лука 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Шимич Роко 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Диарра Юба 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
67%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
15%
7
27%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

27
7
9 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
2
29%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
2
29%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 10 6 3 1 17 - 5 21
3. ЛАСК 11 5 4 2 20 - 15 19
4. Аустрия Клагенфурт 11 5 2 4 20 - 20 17
5. Аустрия Вена 10 4 3 3 18 - 17 15
6. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 11 3 3 5 14 - 21 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
12. Рид 10 1 2 7 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
2. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
5. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
6. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
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Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Весь список
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    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Тибиди Алексис бьет в цель!
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Вебер Максимилиан бьет в цель!
    • 46'
      Мауритс Кьергор уходит с поля. Мамади Диамбу выходит вместо него
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      42'
      Roko Simic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Люка Гурна-Дуат получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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