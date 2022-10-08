Тур: 11. Стадион: Кэшпойнт Арена.
2:3
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
42' Желтая карточкаШимич Роко
0:1
52' ГолВебер Максимилиан
1:1
57' ГолТибиди Алексис
1:2
59' ГолКойта Секу
1:3
72' ГолАдаму Чуквубике
2:3
78' ГолНухиу Атдхи
81' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
83' Желтая карточкаЙегер Лукас
86' Желтая карточкаНухиу Атдхи
86' Желтая карточкаДиарра Юба
90' Желтая карточкаСучич Лука
90'+8
Ход матча
27'
42'
52'
0:1
57'
1:1
59'
1:2
69'
72'
78'
2:3
81'
83'
86'
86'
90'
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
18
Кён
Филипп
24
Диарра
Юба
20
Койта
Секу
23
Шимич
Роко
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Альтах
Ред Булл Зальцбург
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед
32 матча
15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.4%
34.4%
56.2%
3 победы 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|6
|0.55
|Тибиди Алексис
|4
|0.36
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.09
|Йегер Лукас
|1
|0.09
|Jan Jurcec
|1
|0.09
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|5
|0.45
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.36
|Сеско Бенджамин
|4
|0.36
|Адаму Чуквубике
|3
|0.27
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.18
|Капальдо Николас
|2
|0.18
|Вебер Максимилиан
|1
|0.09
|Соле Умар
|1
|0.09
|Павлович Страхиня
|1
|0.09
|Камери Дийон
|1
|0.09
|Койта Секу
|1
|0.09
|Диарра Юба
|1
|0.09
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Райтер Доминик
|3
|1
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедич Амар
|3
|0
|Сучич Лука
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
15
4
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
67%
76-90
Забито
13
26
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
15%
7
27%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
27
7
9 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
2
29%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
2
29%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|5
|2
|4
|20 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|6.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|7.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|11.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|5.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3