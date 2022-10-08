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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 11'
Динамо Москва
0'
Прогнозы 147
ЦСКА Москва 77.6% (114)
X 15.6% (23)
Динамо Москва 6.8% (10)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 3:1
армейцы за семь последних матчей во всех турнирах допустили только одну осечку, когда сенсационно проиграли... Ещё
sergei maslyakov #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
3.75
4.30
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
42
Щенников
Георгий
22
Гайич
Милан
III
27
Барбоза
Мойзес
Роберто
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
20
Кучаев
Константин
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
6
Фернандес
Роберто
15
Сазонов
Саба
7
Скопинцев
Дмитрий
17
Норманн
Матиас
25
Макаров
Денис
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
13
Нгамалё
Николас
10
Смолов
Фёдор
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (2) 0.58
Медина Хесус 5 (2) 0.42
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.42
Кучаев Константин 2 0.17
Обляков Иван 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Набабкин Кирилл 1 0.08
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.08
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.33
Тюкавин Константин 3 0.25
Грулёв Вячеслав 2 0.17
Фомин Даниил 2 (2) 0.17
Макаров Денис 2 0.17
Захарян Арсен 1 0.08
Фернандес Роберто 1 0.08
Гладышев Ярослав 1 0.08
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Барбоза Мойзес Роберто 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 3 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 3 0
Сазонов Саба 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
6
26%
6
38%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 10 24
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 13 17
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виллиан Роша!!!
    Угловой на правом фланге заработали "армейцы". Кучаев выполнил навес в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Сазонов. Но мяч был отбит обратно на Кучаева, который тут же выполнил кросс на дальнюю штангу на Рошу, которого не успел закрыть Сазонов, так как после своего выбивания упал и долго поднимался.
  • Опасный момент
    13'
    Мойзес опасно выполнял подачу со стандарта к линии вратарской площади в направлении набегающего Роши, который был в одиночестве, но Шунину всё-таки на выходе удалось первому добраться к мячу.
  • Фол, нарушение
    12'
    Карраскаль теперь заработал штрафной удар на левом краю в глубине поля для ЦСКА. Сазонов не сумел чисто отобрать мяч у техничного латиноамериканца.
  • 11'
    Снова подопечные Владимира Федотова сумели выиграть борьбу в воздухе в своих владениях. Подбор остался за динамовцами, до до удара по воротам Акинфеева дело не дошло.
  • Угловой
    10'
    Отбились хозяева поля после подачи стандартного положения. Динамовцы провели атаку вторым темпом, в ходе которой на левом фланге был заработан угловой, стараниями Скопинцева.
  • Фол, нарушение
    9'
    Щенников в глубине поля опрокинул на газон Смолова. Динамовцы готовятся сейчас впервые доставить мяч в чужую штрафную площадку.
  • 8'
    В ответной атаке Кучаев с правого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади на Чалова, который намеревался пробить ногой с лёту, но высоковато мяч летел, поэтому ничего не получилось - снаряд ушёл за лицевую линию.
  • 7'
    Нгамалё пытался по центральной оси разогнать контратаку гостей за счёт дриблинга, но не преуспел он в этом деле - "армейские" защитники сумели у него чисто выбить мяч из-под ног.
  • 6'
    Не настроены обе команды на яростное начало матча. Видно, что соперники побаиваются друг друга, поэтому процесс разведки растянется на какое-то время. Быстрым голом и близко не пахнет.
  • 5'
    Мойзес на левом фланге атаки красиво убрал на замахе соперника, но вместо передачи в штрафную площадку почему-то решил отыграть мяч назад к центральной линии.
  • 4'
    Динамовцы также дают понять, что они добровольно отдавать территорию сопернику не намерены. Без агрессии "бело-голубые" работают в прессинге, но делают это уже на чужой половине.
  • Фол, нарушение
    3'
    Набабкину не удалось сыграть на опережении на чужой половине поля, поэтому он на всякий случай аккуратно нарушил правила, чтобы через его освободившуюся зону не пошла быстрая контратака.
  • 2'
    ЦСКА сразу начал использовать высокий командный прессинг на чужой половине поля. "Армейцы" на правах хозяев поля настроены играть первым номером и доминировать в центре.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 12-го тура Российской премьер-лиги, в сыграют московские ЦСКА и "Динамо".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Описание гола
      13'
      ГОООООЛ ЦСКА Москва забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    76.3% (116)
    Ничья
    15.8% (24)
    Динамо Москва
    7.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    46.7% (71)
    1:1 Ничья
    7.9% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.3% (5)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.6% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    2% (3)
    4:2 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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    Динамо Москва
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