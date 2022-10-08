Первый тайм

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виллиан Роша!!!

Угловой на правом фланге заработали "армейцы". Кучаев выполнил навес в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Сазонов. Но мяч был отбит обратно на Кучаева, который тут же выполнил кросс на дальнюю штангу на Рошу, которого не успел закрыть Сазонов, так как после своего выбивания упал и долго поднимался.

13' Мойзес опасно выполнял подачу со стандарта к линии вратарской площади в направлении набегающего Роши, который был в одиночестве, но Шунину всё-таки на выходе удалось первому добраться к мячу.

12' Карраскаль теперь заработал штрафной удар на левом краю в глубине поля для ЦСКА. Сазонов не сумел чисто отобрать мяч у техничного латиноамериканца.

11' Снова подопечные Владимира Федотова сумели выиграть борьбу в воздухе в своих владениях. Подбор остался за динамовцами, до до удара по воротам Акинфеева дело не дошло.

10' Отбились хозяева поля после подачи стандартного положения. Динамовцы провели атаку вторым темпом, в ходе которой на левом фланге был заработан угловой, стараниями Скопинцева.

9' Щенников в глубине поля опрокинул на газон Смолова. Динамовцы готовятся сейчас впервые доставить мяч в чужую штрафную площадку.