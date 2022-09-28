Тур: 12. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Динамо Москва
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|7 (2)
|0.64
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.45
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.45
|Кучаев Константин
|2
|0.18
|Обляков Иван
|1
|0.09
|Дивеев Игорь
|1
|0.09
|Набабкин Кирилл
|1
|0.09
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.09
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.36
|Тюкавин Константин
|3
|0.27
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.18
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.18
|Макаров Денис
|2
|0.18
|Захарян Арсен
|1
|0.09
|Фернандес Роберто
|1
|0.09
|Гладышев Ярослав
|1
|0.09
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|3
|2
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Сазонов Саба
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
23
16
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
6
26%
6
38%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
1
6%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
76.6% (36)
Ничья
14.9% (7)
Динамо Москва
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
42.6% (20)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:0 ЦСКА Москва
8.5% (4)
2:0 ЦСКА Москва
6.4% (3)
3:2 ЦСКА Москва
4.3% (2)
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