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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 46
ЦСКА Москва 76.1% (35)
X 15.2% (7)
Динамо Москва 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
1.72
5.10
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (2) 0.64
Медина Хесус 5 (2) 0.45
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.45
Кучаев Константин 2 0.18
Обляков Иван 1 0.09
Дивеев Игорь 1 0.09
Набабкин Кирилл 1 0.09
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.09
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.36
Тюкавин Константин 3 0.27
Грулёв Вячеслав 2 0.18
Фомин Даниил 2 (2) 0.18
Макаров Денис 2 0.18
Захарян Арсен 1 0.09
Фернандес Роберто 1 0.09
Гладышев Ярослав 1 0.09
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Барбоза Мойзес Роберто 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 3 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 3 0
Сазонов Саба 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
5
29%
29%
2
25%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
5
31%
16-30
6
26%
6
38%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    ЦСКА Москва 76.1% (35)
    X 15.2% (7)
    Динамо Москва 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    1.72
    5.10
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    76.6% (36)
    Ничья
    14.9% (7)
    Динамо Москва
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    42.6% (20)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.5% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    6.4% (3)
    3:2 ЦСКА Москва
    4.3% (2)
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    Динамо Москва
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