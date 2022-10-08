зенит хорошо играет в лиге, вряд ли у факела будут шансы на одно очко, тут вопрос будет большем в том... Ещё
sergei maslyakov #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.27
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.18
|Акбашев Роман
|2
|0.18
|Дашаев Аслан
|2
|0.18
|Морозов Евгений
|2
|0.18
|Альшин Ильнур
|1
|0.09
|Божин Сергей
|1
|0.09
|Аппаев Хызыр
|1
|0.09
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.09
|Шляков Евгений
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|7
|0.64
|Вендел Маркус
|6
|0.55
|Мостовой Андрей
|5
|0.45
|Сергеев Иван
|4
|0.36
|Кузяев Далер
|3 (1)
|0.27
|Мантуан Густаво
|2
|0.18
|Клаудиньо
|1
|0.09
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.09
|Родригао де Соуза
|1
|0.09
|Ловрен Деян
|1
|0.09
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Мендель Андрей
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3