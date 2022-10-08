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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Факел
 
Позже
Зенит
Прогнозы 156
Факел 4.5% (7)
X 4.5% (7)
Зенит 91% (142)
0
выиграет Зенит, со счетом 0:3
зенит хорошо играет в лиге, вряд ли у факела будут шансы на одно очко, тут вопрос будет большем в том... Ещё
sergei maslyakov #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Зенит
9.50
5.90
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
15
Суслов
Кирилл
5
Шляков
Евгений
13
Калинин
Игорь
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
21
Гонгадзе
Георгий
14
Аппаев
Хызыр
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
10
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
30
Кассьерра
Матео
Факел
3-4-1-2
Зенит
4-1-4-1

История личных встреч

Факел
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.27
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.18
Акбашев Роман 2 0.18
Дашаев Аслан 2 0.18
Морозов Евгений 2 0.18
Альшин Ильнур 1 0.09
Божин Сергей 1 0.09
Аппаев Хызыр 1 0.09
Квеквескири Ираклий 1 0.09
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 7 0.64
Вендел Маркус 6 0.55
Мостовой Андрей 5 0.45
Сергеев Иван 4 0.36
Кузяев Далер 3 (1) 0.27
Мантуан Густаво 2 0.18
Клаудиньо 1 0.09
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.09
Родригао де Соуза 1 0.09
Ловрен Деян 1 0.09
Кассьерра Матео 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Ерохин Александр 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 3 0
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Аппаев Хызыр 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Суслов Кирилл 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Калинин Игорь 1 0
Максимов Максим 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
4
44%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
43%
4
18%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Пропущено

13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
6
46%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

16
31
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
19%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
5
31%
6
19%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
1
6%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
5
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
7
33%
1
20%
61-75
4
19%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0
Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0
Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
14. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Факел 4.5% (7)
    X 4.5% (7)
    Зенит 91% (142)
    0
    выиграет Зенит, со счетом 0:3
    зенит хорошо играет в лиге, вряд ли у факела будут шансы на одно очко, тут вопрос будет большем в том... Ещё
    sergei maslyakov #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Зенит
    9.50
    5.90
    9.50
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    Прогнозы на матч Факел - Зенит

    Исход игры
    Факел
    4.5% (7)
    Ничья
    4.5% (7)
    Зенит
    91.1% (143)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.93% (78)
    Меньше
    36.07% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    47.54% (58)
    Нет
    52.46% (64)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    25.5% (40)
    1:3 Зенит
    19.1% (30)
    0:3 Зенит
    10.8% (17)
    1:2 Зенит
    9.6% (15)
    1:4 Зенит
    4.5% (7)
    0:4 Зенит
    3.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
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    Факел
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