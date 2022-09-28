Тур: 12. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
История личных встреч
Факел
Зенит
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.27
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.18
|Акбашев Роман
|2
|0.18
|Дашаев Аслан
|2
|0.18
|Морозов Евгений
|2
|0.18
|Альшин Ильнур
|1
|0.09
|Божин Сергей
|1
|0.09
|Аппаев Хызыр
|1
|0.09
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.09
|Шляков Евгений
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|7
|0.64
|Вендел Маркус
|6
|0.55
|Мостовой Андрей
|5
|0.45
|Сергеев Иван
|4
|0.36
|Кузяев Далер
|3 (1)
|0.27
|Мантуан Густаво
|2
|0.18
|Клаудиньо
|1
|0.09
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.09
|Родригао де Соуза
|1
|0.09
|Ловрен Деян
|1
|0.09
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Мендель Андрей
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
4
44%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
43%
4
18%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
6
46%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
16
31
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
19%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
5
31%
6
19%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
1
6%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
5
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
7
33%
1
20%
61-75
4
19%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0
Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0
Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Факел - Зенит
Исход игры
Факел
3.5% (2)
Ничья
5.3% (3)
Зенит
91.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
56.25% (27)
Нет
43.75% (21)
Популярный счёт
0:2 Зенит
24.6% (14)
1:3 Зенит
21.1% (12)
1:2 Зенит
10.5% (6)
1:4 Зенит
8.8% (5)
0:3 Зенит
7% (4)
0:4 Зенит
3.5% (2)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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