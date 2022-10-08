Корнер в исполнении хозяев ничем опасным не отметился. Последовала подача на дальнюю штангу, которую никому не удалось замкнуть.

Уже третью жёлтую карточку выписал судья. На сей раз её обладателем стал Амир Батырев за фол в верховом единоборстве.

Педриньо сместился с правого фланга в центр, а потом выполнил передачу пяткой, которую прервал Нобоа.

Марадишвили долго принимал решение в центре поля, в итоге его настиг Терехов и заставил выполнить неточную передачу.

Первый корнер в матче исполнил "Локомотив". Педриньо выполнил подачу с правого фланга, но партнёров не нашёл, а потом и офсайд судья зафиксировал.

Макарчук прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную на Шипунова, который попытался продлить в центр, но соперника нашёл.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! НОБОА!!! Терехов нашёл в штрафной площади Нобоа, который принял мяч грудью, а потом отправил его в левый верхний угол.

25' "Сочи" зарабатывает ещё один угловой. Батырев пробил из-за пределов штрафной площадки и попал в Едвая, после контакта с которым мяч ушёл за лицевую.

23' Батырев потерял мяч на левом фланге, а потом Макарчук нарушил правила, ударив по ногам сыгравшего в отборе Живоглядова.

22' Сам же Нобоа выполнил подачу со штрафного, но не сумел довести игровой снаряд до партнёров.

21' Константин Марадишвили нарушает правила на Кристиане Нобоа, толкая его в спину, после чего получает жёлтую карточку.

20' Кристиан Нобоа оказался на правом фланге и выполнил прострел, который прервал Тин Едвай.

18' Ваня Дркушич откликнулся на подачу с угла поля и пробил головой в левый угол - не попал в створ.

17' Цаллагов решился на удар с дальней дистанции. Попал в одного из соперников и заработал угловой удар.