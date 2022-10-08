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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 30'
Локомотив Москва
0'
7' Желтая карточка
Юрганов Игорь
20' Желтая карточка
Марадишвили Константин
27' Желтая карточка
Батырев Амир

Ход матча

7'
Юрганов Игорь
 
20'
 
Марадишвили Константин
27'
Батырев Амир
 
Прогнозы 135
Сочи 69.6% (94)
X 16.3% (22)
Локомотив Москва 14.1% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Локомотив Москва
3.30
4.30
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Джанаев
Сослан
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
17
Макарчук
Артём
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
19
Шипунов
Тимофей
28
Батырев
Амир
11
Джорджевич
Лука
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
20
Кузьмичёв
Иван
16
Едвай
Тин
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
5
Марадишвили
Константин
25
Камано
Франсуа
29
Перейра
Лопес
Педро
Габриэл
9
Игнатьев
Иван
Сочи
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Сочи
Локомотив Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 8 (5) 0.67
Мелкадзе Георгий 4 0.33
Юсупов Артур 2 0.17
Сарвели Владислав 2 0.17
Цаллагов Ибрагим 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.33
Игнатьев Иван 4 0.33
Керк Джирано 2 0.17
Марадишвили Константин 2 0.17
Изидор Вильсон 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Камано Франсуа 1 0.08
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Нобоа Кристиан 2 0
Терехов Сергей 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Сиссако Мусса 0 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Ненахов Максим 0 1
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
7
64%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
4
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
6
40%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
5
28%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи 0:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва 0:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Сочи 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
4. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
5. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Сочи 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! НОБОА!!! Терехов нашёл в штрафной площади Нобоа, который принял мяч грудью, а потом отправил его в левый верхний угол. 
  • 32'
    Макарчук прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную на Шипунова, который попытался продлить в центр, но соперника нашёл. 
  • Угловой
    31'
    Первый корнер в матче исполнил "Локомотив". Педриньо выполнил подачу с правого фланга, но партнёров не нашёл, а потом и офсайд судья зафиксировал. 
  • 30'
    Марадишвили долго принимал решение в центре поля, в итоге его настиг Терехов и заставил выполнить неточную передачу. 
  • 28'
    Педриньо сместился с правого фланга в центр, а потом выполнил передачу пяткой, которую прервал Нобоа. 
  • Желтая карточка
    27'
    Уже третью жёлтую карточку выписал судья. На сей раз её обладателем стал Амир Батырев за фол в верховом единоборстве. 
  • 26'
    Корнер в исполнении хозяев ничем опасным не отметился. Последовала подача на дальнюю штангу, которую никому не удалось замкнуть. 
  • Угловой
    25'
    "Сочи" зарабатывает ещё один угловой. Батырев пробил из-за пределов штрафной площадки и попал в Едвая, после контакта с которым мяч ушёл за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Батырев потерял мяч на левом фланге, а потом Макарчук нарушил правила, ударив по ногам сыгравшего в отборе Живоглядова. 
  • 22'
    Сам же Нобоа выполнил подачу со штрафного, но не сумел довести игровой снаряд до партнёров. 
  • Желтая карточка
    21'
    Константин Марадишвили нарушает правила на Кристиане Нобоа, толкая его в спину, после чего получает жёлтую карточку. 
  • 20'
    Кристиан Нобоа оказался на правом фланге и выполнил прострел, который прервал Тин Едвай. 
  • Угловой
    18'
    Ваня Дркушич откликнулся на подачу с угла поля и пробил головой в левый угол - не попал в створ. 
  • 17'
    Цаллагов решился на удар с дальней дистанции. Попал в одного из соперников и заработал угловой удар. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Игорь Юрганов оказался на газоне и вынужден был пообщаться с медиками, после чего в игру вернулся. 
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    • 15'
      А теперь и Педриньо выстрелил с линии штрафной, но Юрганов сыграл надёжно, выставив ногу и не пустив мяч в сторону ворот. 
    • 14'
      Лука Джорджевич нанёс удар с линии штрафной площадки, отправив мяч значительно выше ворот. 
    • 13'
      На встречных курсах пошла игра. Теперь уже гости отправились в наступление, которое тоже завершилось безадресным пасом в штрафную. 
    • 11'
      Тимофей Маргасов прорвался по правому флангу и вырезал передачу, которую прервал Даниил Худяков. 
    • Офсайд
      10'
      Ещё один свисток арбитра раздался. Константин Марадишвили оказался в офсайде в момент передачи. 
    • 9'
      Тикнизян выполнил передачу по левому флангу на Педриньо, которую прервал Маргасов, выбив мяч за боковую линию. 
    • Желтая карточка
      7'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Игорь Юрганов сбил Ивана Игнатьева, после чего получил "горчичник". 
    • Офсайд
      6'
      Позиционная атака "Сочи" через центр была прервана свистком арбитра - положение "вне игры" зафиксировано. 
    • 5'
      Наступление левым флангом провёл "Локомотив", которую завершил подачей, но остроты она не несла. Терехов выиграл воздух и выбил мяч. 
    • 4'
      Даниил Худяков вступил в игру, но реакцию демонстрировать не пришлось, а просто забрал мяч после неточного заброса Артёма Макарчука. 
    • 3'
      На своей половине поля гости потеряли мяч, но очень быстро его себе вернули, сведя на нет проникающую передачу Нобоа. 
    • 2'
      При помощи верховой передачи хозяева попытались провести атаку, но проиграли борьбу в воздухе. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал. 
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    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    69.6% (94)
    Ничья
    16.3% (22)
    Локомотив Москва
    14.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    37.8% (51)
    1:1 Ничья
    12.6% (17)
    1:0 Сочи
    9.6% (13)
    2:0 Сочи
    6.7% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    4.4% (6)
    3:1 Сочи
    3.7% (5)
    3:2 Сочи
    3.7% (5)
    2:3 Локомотив Москва
    2.2% (3)
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    Сочи
    Локомотив Москва
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