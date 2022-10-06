Тур: 12. Стадион: Фишт.
Позже
История личных встреч
Сочи
Локомотив Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|8 (5)
|0.73
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.36
|Юсупов Артур
|2
|0.18
|Сарвели Владислав
|2
|0.18
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.09
|Шипунов Тимофей
|1
|0.09
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.36
|Игнатьев Иван
|4
|0.36
|Керк Джирано
|2
|0.18
|Марадишвили Константин
|2
|0.18
|Изидор Вильсон
|1
|0.09
|Баринов Дмитрий
|1
|0.09
|Камано Франсуа
|1
|0.09
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|4
|0
|Мелкадзе Георгий
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Сиссако Мусса
|0
|1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Камано Франсуа
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Ненахов Максим
|0
|1
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
7
64%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
4
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
6
40%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
5
28%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
65.9% (29)
Ничья
13.6% (6)
Локомотив Москва
20.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
80% (32)
Нет
20% (8)
Популярный счёт
2:1 Сочи
43.2% (19)
1:1 Ничья
11.4% (5)
1:2 Локомотив Москва
9.1% (4)
2:0 Сочи
9.1% (4)
0:1 Локомотив Москва
4.5% (2)
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