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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 44
Сочи 65.9% (29)
X 13.6% (6)
Локомотив Москва 20.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Локомотив Москва
4.40
4.28
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Локомотив Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 8 (5) 0.73
Мелкадзе Георгий 4 0.36
Юсупов Артур 2 0.18
Сарвели Владислав 2 0.18
Цаллагов Ибрагим 1 0.09
Шипунов Тимофей 1 0.09
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.36
Игнатьев Иван 4 0.36
Керк Джирано 2 0.18
Марадишвили Константин 2 0.18
Изидор Вильсон 1 0.09
Баринов Дмитрий 1 0.09
Камано Франсуа 1 0.09
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Юрганов Игорь 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Терехов Сергей 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Сиссако Мусса 0 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Ненахов Максим 0 1
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
7
64%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
4
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
6
40%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
5
28%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Сочи 65.9% (29)
    X 13.6% (6)
    Локомотив Москва 20.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.40
    4.28
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    65.9% (29)
    Ничья
    13.6% (6)
    Локомотив Москва
    20.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    43.2% (19)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    1:2 Локомотив Москва
    9.1% (4)
    2:0 Сочи
    9.1% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    4.5% (2)
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    Сочи
    Локомотив Москва
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