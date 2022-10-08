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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
ЛАСК
0:2
Второй тайм: 76'
Хартберг
0'
40' Желтая карточка
Провиденс Рубен
0:1
55' Гол
Кривак Рене
0:2
62' Гол
Тадич Дарио
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
16
Зоннляйтнер
Марио
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
70
Провиденс
Рубен
8
Фадингер
Лукас
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
ЛАСК
4-2-3-1
Хартберг
3-4-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
3:3
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 7 0.64
Накамура Кейто 6 0.55
Гойгингер Томас 3 0.27
Цуль Роберт 1 0.09
Кулурис Эфтимос 1 0.09
Хорват Саша 1 0.09
Йовичич Бранко 1 0.09
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.5
Афдияй Донис 2 0.2
Кривак Рене 2 0.2
Айдын Окан 1 0.1
Альмог Эйлон 1 0.1
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Фадингер Лукас 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 5 0
Любичич Марин 1 1
Стойкович Филип 1 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Челич Неманя 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаркаш Патрик 4 0
Matija Horvat 2 1
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Кривак Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
6
50%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:1 11 8 2 1 26 - 6 26
2. Штурм 10 6 3 1 17 - 5 21
3. ЛАСК 0:2 11 5 4 2 20 - 14 19
4. Аустрия Клагенфурт 2:0 11 5 2 4 20 - 19 17
5. Аустрия Вена 10 4 3 3 18 - 17 15
6. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 0:2 11 3 3 5 13 - 21 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Хартберг 2:0 10 3 1 6 11 - 18 10
11. Альтах 1:3 11 2 2 7 13 - 26 8
12. Рид 10 1 2 7 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:1 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 0:2 6 3 1 2 11 - 10 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 2:0 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Аустрия Лустенау 0:2 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 2:0 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 1:3 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:1 5 4 0 1 15 - 3 12
2. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аустрия Клагенфурт 2:0 6 3 1 2 14 - 13 10
5. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
6. ЛАСК 0:2 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 0:2 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Хартберг 2:0 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Альтах 1:3 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Хартберг Фаркаш Патрик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Рубен Провиденс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
8.60
6.15
8.80
Все Коэффициенты
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