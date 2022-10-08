Тур: 11. Стадион: Raiffeisen Arena.
0'
40' Желтая карточкаПровиденс Рубен
0:1
55' ГолКривак Рене
0:2
63' ГолТадич Дарио
0:3
79' ГолMatija Horvat
84' Желтая карточкаЙовичич Бранко
90'+4
Ход матча
40'
55'
0:1
63'
0:2
79'
0:3
84'
30
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|7
|0.64
|Накамура Кейто
|6
|0.55
|Гойгингер Томас
|3
|0.27
|Цуль Роберт
|1
|0.09
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.09
|Хорват Саша
|1
|0.09
|Йовичич Бранко
|1
|0.09
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.5
|Афдияй Донис
|2
|0.2
|Кривак Рене
|2
|0.2
|Айдын Окан
|1
|0.1
|Альмог Эйлон
|1
|0.1
|Matija Horvat
|1
|0.1
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|6
|0
|Любичич Марин
|1
|1
|Стойкович Филип
|1
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Matija Horvat
|2
|1
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Забито
20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Пропущено
15
17
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
7
47%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|5
|2
|4
|20 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|6.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|7.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|11.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|5.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3