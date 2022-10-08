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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Панетоликос
2:3
Конец матча
Волос
0'
1:0
4' Гол
Шенгелия Леван
2:0
16' Гол
Даго Надре
2:1
27' Гол
Цоканис Тасос
2:2
35' Гол
Цоканис Тасос
44' Красная карточка
Карелис Никос
63' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
70' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
2:3
78' Гол
Куциас Георгиос
90' Желтая карточка
Куциас Георгиос
90'+6
32
Стергиакис
Антонис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
17
Мартенссон
Йохан
27
Шенгелия
Леван
22
Коловос
Димитрис
10
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
55
Клейман
Борис
13
Луна
Антонио
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
23
Ус
Абдул
Рахман
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
Панетоликос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 0.86
Шенгелия Леван 2 0.29
Даго Надре 2 0.29
Коловос Димитрис 1 0.14
Морсай Йонатан 1 0.14
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.43
Ожегович Огнен 2 0.29
Цоканис Тасос 2 0.29
Фернандес Пауло 1 0.14
Луна Антонио 1 0.14
Ван Веерт Том 1 0.14
Куциас Георгиос 1 0.14
Баррьентос Жан 1 (1) 0.14
Алхо Николай 0 0
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Диас Хорхе 1 1
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Ларссон Якоб 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Антонио 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Эшковал Жоау 2 0
Сьелис Христос 2 0
Алхо Николай 0 1
Баррьентос Жан 1 0
Делетич Милош 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
4
33%
1
8%
1-15
2
17%
5
42%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0
Волос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1
Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
4. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ПАОК 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
12. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 3
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Карелис Никос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Цоканис Тасос бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Цоканис Тасос бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Nadrey Dago бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Шенгелия Леван бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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