Тур: 7. Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras.
2:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолШенгелия Леван
2:0
16' ГолДаго Надре
2:1
27' ГолЦоканис Тасос
2:2
35' ГолЦоканис Тасос
44' Красная карточкаКарелис Никос
63' Желтая карточкаХухумис Диамантис
70' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
2:3
78' ГолКуциас Георгиос
90' Желтая карточкаКуциас Георгиос
90'+6
Ход матча
4'
16'
2:0
27'
2:1
35'
2:2
44'
70'
78'
2:3
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
13
Луна
Антонио
26
Эшковал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Луна АнтониоЗащитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панетоликос
Волос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|6
|0.86
|Шенгелия Леван
|2
|0.29
|Даго Надре
|2
|0.29
|Коловос Димитрис
|1
|0.14
|Морсай Йонатан
|1
|0.14
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.43
|Ожегович Огнен
|2
|0.29
|Цоканис Тасос
|2
|0.29
|Фернандес Пауло
|1
|0.14
|Луна Антонио
|1
|0.14
|Ван Веерт Том
|1
|0.14
|Куциас Георгиос
|1
|0.14
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.14
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Диас Хорхе
|1
|1
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Ларссон Якоб
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Антонио
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Эшковал Жоау
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
4
33%
1
8%
1-15
2
17%
5
42%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0
Волос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1
Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|3
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3