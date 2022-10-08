Последние игры милана с юве были все в ничью,думаю сейчас будет тоже самое,но буду только рад если Милан... Ещё
Rossoneri_InHeart #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.44
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.44
|Ребич Анте
|3
|0.33
|Диас Браим
|1
|0.11
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.11
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.11
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.11
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.11
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.56
|Милик Аркадиуш
|3
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.11
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.11
|Бремер Глейсон
|1
|0.11
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тео Эрнандес
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Удинезе
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 5
|14
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
|Верона
|Анри Тома
|4