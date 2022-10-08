Доигрался Хуан Куадрадо и получает заслуженную жёлтую карточку, игрок много уже совершал подобных фолов и сейчас главный судья зафиксировал подножку против Браим Диаса.

"Милан" в позиционной атаке сумел подобраться к чужой штрафной площади и выполнить удар с линии, но Бремер надёжно блокирует попытку.

Тонали надёжно блокирует попытку удара с линии штрафной площади, Сандро разряжает обстановку и сохраняет мяч для своей команды.

Оливье Жиру отлично поборолся на втором этаже, переиграв Бонуччи ударил по воротам, но Данило надёжно блокирует попытку.

Данило в прошлом эпизоде спас свою команду, заблокировав мяч на линии вратарской, в итогу мяч отправился на угловой.

Рафаэл Леау выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Влахович сумел совершить перехват.

Тео Эрнандес выполняет подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Снаряд полетел на дальнюю штангу, но никто из партнёров не сумел зацепиться за мяч.

Хозяева пытаются настроить свою игру, чтобы выйти на чужую половину поля, пока это сделать им не дают.

Тонали выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч отправился в центральную зону и Рафаэл Леау отправил мяч в штангу!

В ответную атаку отправились футболисты "Ювентуса", Филип Костич выполнил удар по воротам с линии штрафной, но мяч был заблокирован.

Сандро Тонали не только отлично подаёт угловые стандарты, а и ещё отлично блокирует удары, чем и был сейчас занят, сделав свою работу великолепно.

Аркадиуш Милик нарушает правила против Фикайо Томори. Главный судя фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника.

Шикарный матч мы с вами наблюдаем, команды играют без центра поля, показывая острую и качественную игру.

Влахович ошибается с передачей и это могло бы закончиться печально если бы не надёжная подстраховка партнёра.

Милик отлично играет на втором этаже после передачи из глубины поля, выигрывает выиграв вверх у Маттео Габбиа и сохраняя мяч для своей команды.

17' Габбиа отлично сыграл на втором этаже против Аркадиуша Милика после вброшенного аута, Маттео переиграл своего оппонента и отдал точный пас на своего партнёра.

16' Если обращать внимание на статистику то, владение мячом: "Милан": 35%, "Ювентус": 65%. Гости приехали играть первым номером.

15' Томмазо нарушает правила против Бонуччи. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев.

14' Алекс Сандро отлично сыграл на втором этаже против Браим Диас, отбив мяч на своего партнёра в момент борьбы за нейтральный мяч.

13' Хуан Куадрадо выполнил передачу на Милика, тот нанёс удар с правой стороны штрафной площади и на этот раз мяч находит длинные руки вратаря, Чиприан Тэтэрушану спасает свою команду!

12' Милик хорошо открылся под передачу на углу штрафной, но ударить ему не позволяют защитники, разряжая обстановку у своих ворот.

11' Душан Влахович из глубины поля выполнил передачу на Хуан Куадрадо, тот по правому флангу прострелил в дальний угол ворот, но мяч летит мимо цели.

10' Хуан Куадрадо снова нарушает правила против Тео Эрнандес. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.

9' Фикайо Томори хорошо разобрался в эпизоде и разрядил обстановку у своих ворот, отобрав мяч вблизи своей штрафной.