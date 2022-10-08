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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Милан
0:0
Первый тайм: 33'
Ювентус
0'
26' Желтая карточка
Куадрадо Хуан

Ход матча

26'
 
Куадрадо Хуан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 133
Милан 54.9% (73)
X 33.1% (44)
Ювентус 12% (16)
-1
матч окончится ничьей
Последние игры милана с юве были все в ничью,думаю сейчас будет тоже самое,но буду только рад если Милан... Ещё
Rossoneri_InHeart #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ювентус
3.65
3.48
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
32
Побега
Томмазо
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
14
Милик
Аркадиуш
Милан
4-3-2-1
Ювентус
4-4-2

История личных встреч

Милан
Ювентус

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 25 побед

49 матчей

26.5%
16.3%
57.2%
13 побед 8 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.3%
59.2%
24.5%
8 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.4%
26.5%
51.1%
11 побед 13 ничьих 25 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.44
Жиру Оливье 4 (1) 0.44
Ребич Анте 3 0.33
Диас Браим 1 0.11
Тео Эрнандес 1 (1) 0.11
Беннасер Исмаэль 1 0.11
Балло-Туре Фоде 1 0.11
Мессьяс Жуниор 1 0.11
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.56
Милик Аркадиуш 3 0.33
Костич Филип 1 0.11
Ди Мария Анхель 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 0.11
Бремер Глейсон 1 0.11
Куадрадо Хуан 0 0
Алекс Сандро 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Куадрадо Хуан 0 1
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Паредес Леандро 1 0
Кин Мойзе 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1
Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Милан 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус 0:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 5 14
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Милан 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    32'
    Тео Эрнандес выполняет подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Снаряд полетел на дальнюю штангу, но никто из партнёров не сумел зацепиться за мяч.
  • Угловой
    31'
    Рафаэл Леау выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Влахович сумел совершить перехват.
  • 30'
    Данило в прошлом эпизоде спас свою команду, заблокировав мяч на линии вратарской, в итогу мяч отправился на угловой.
  • 29'
    Оливье Жиру отлично поборолся на втором этаже, переиграв Бонуччи ударил по воротам, но Данило надёжно блокирует попытку.
  • 28'
    Тонали надёжно блокирует попытку удара с линии штрафной площади, Сандро разряжает обстановку и сохраняет мяч для своей команды.
  • 27'
    "Милан" в позиционной атаке сумел подобраться к чужой штрафной площади и выполнить удар с линии, но Бремер надёжно блокирует попытку.
  • Желтая карточка
    26'
    Доигрался Хуан Куадрадо и получает заслуженную жёлтую карточку, игрок много уже совершал подобных фолов и сейчас главный судья зафиксировал подножку против Браим Диаса.
  • 25'
    Милик отлично играет на втором этаже после передачи из глубины поля, выигрывает выиграв вверх у Маттео Габбиа и сохраняя мяч для своей команды.
  • 24'
    Влахович ошибается с передачей и это могло бы закончиться печально если бы не надёжная подстраховка партнёра.
  • 23'
    Шикарный матч мы с вами наблюдаем, команды играют без центра поля, показывая острую и качественную игру.
  • Фол, нарушение
    22'
    Аркадиуш Милик нарушает правила против Фикайо Томори. Главный судя фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника.
  • 21'
    Сандро Тонали не только отлично подаёт угловые стандарты, а и ещё отлично блокирует удары, чем и был сейчас занят, сделав свою работу великолепно.
  • 20'
    В ответную атаку отправились футболисты "Ювентуса", Филип Костич выполнил удар по воротам с линии штрафной, но мяч был заблокирован.
  • Штанга
    19'
    Тонали выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч отправился в центральную зону и  Рафаэл Леау отправил мяч в штангу!
  • 18'
    Хозяева пытаются настроить свою игру, чтобы выйти на чужую половину поля, пока это сделать им не дают.
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    • 17'
      Габбиа отлично сыграл на втором этаже против Аркадиуша Милика после вброшенного аута, Маттео переиграл своего оппонента и отдал точный пас на своего партнёра.
    • 16'
      Если обращать внимание на статистику то, владение мячом: "Милан": 35%, "Ювентус": 65%. Гости приехали играть первым номером.
    • 15'
      Томмазо нарушает правила против Бонуччи. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев.
    • 14'
      Алекс Сандро отлично сыграл на втором этаже против Браим Диас, отбив мяч на своего партнёра в момент борьбы за нейтральный мяч.
    • Опасный момент
      13'
      Хуан Куадрадо выполнил передачу на Милика, тот нанёс удар с правой стороны штрафной площади и на этот раз мяч находит длинные руки вратаря, Чиприан Тэтэрушану спасает свою команду!
    • 12'
      Милик хорошо открылся под передачу на углу штрафной, но ударить ему не позволяют защитники, разряжая обстановку у своих ворот.
    • 11'
      Душан Влахович из глубины поля выполнил передачу на Хуан Куадрадо, тот по правому флангу прострелил в дальний угол ворот, но мяч летит мимо цели.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хуан Куадрадо снова нарушает правила против Тео Эрнандес. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.
    • 9'
      Фикайо Томори хорошо разобрался в эпизоде и разрядил обстановку у своих ворот, отобрав мяч вблизи своей штрафной.
    • 8'
      Маттео Габбиа отлично сыграл на втором этаже и переиграв своего оппонента сумел сделать скидку на своего партнёра.
    • Фол, нарушение
      7'
      Хуан Куадрадо нарушает правила в центре поля против Тео Эрнандес. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу команды хозяев.
    • 6'
      Побега отлично прочитал ситуацию своего оппонента и надёжно забирает мяч с помощью подката в центральной зоне футбольного поля.
    • 5'
      Куадрадо создаёт отличный момент у ворот соперника, передача последовала на Костича, Филип пробил с линии штрафной, но мяч полетел мимо цели.
    • 4'
      Активное начало от футболистов обеих команд, сейчас Эрнандес наносил удар с линии штрафной, где защитник заблокировал попытку.
    • 3'
      "Милан" за девять туров набрал 18 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, "Ювентус" сезон начал плохо и за девять туров 14 очков в их активе.
    • 2'
      Хозяева играют в красно-чёрных цветах, а гости в чёрно-белых. Мяч с центра поля ввели футболисты "Милана", команда начала позиционную атаку на половине поля соперника.
    • Свисток
      1'
      На стадионе Сан-Сиро стартует первый тайм центрального матча Серии А. Мы начинаем. Погнали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Милан 0:0 Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Милан
    54.5% (73)
    Ничья
    32.8% (44)
    Ювентус
    12.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    33.6% (45)
    1:1 Ничья
    24.6% (33)
    1:0 Милан
    11.2% (15)
    2:2 Ничья
    6% (8)
    1:2 Ювентус
    4.5% (6)
    3:2 Милан
    3% (4)
    0:1 Ювентус
    1.5% (2)
    2:0 Милан
    1.5% (2)
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