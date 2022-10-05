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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Милан
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Милан
Ювентус

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 25 побед

49 матчей

26.5%
16.3%
57.2%
13 побед 8 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.3%
59.2%
24.5%
8 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.4%
26.5%
51.1%
11 побед 13 ничьих 25 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.5
Жиру Оливье 4 (1) 0.5
Ребич Анте 3 0.38
Диас Браим 1 0.13
Тео Эрнандес 1 (1) 0.13
Беннасер Исмаэль 1 0.13
Балло-Туре Фоде 1 0.13
Мессьяс Жуниор 1 0.13
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.63
Милик Аркадиуш 3 0.38
Костич Филип 1 0.13
Ди Мария Анхель 1 0.13
Бонуччи Леонардо 1 0.13
Бремер Глейсон 1 0.13
Куадрадо Хуан 0 0
Алекс Сандро 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Куадрадо Хуан 0 1
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Паредес Леандро 1 0
Кин Мойзе 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1
Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
5. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Верона Анри Тома 4
Удинезе Бекао Родриго 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Милан 55.3% (21)
    X 34.2% (13)
    Ювентус 10.5% (4)
    0
    матч окончится ничьей
    Последние игры милана с юве были все в ничью,думаю сейчас будет тоже самое,но буду только рад если Милан... Ещё
    Rossoneri_InHeart #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ювентус
    3.80
    3.55
    4.00
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    Прогнозы на матч Милан - Ювентус

    Исход игры
    Милан
    55.3% (21)
    Ничья
    34.2% (13)
    Ювентус
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    34.2% (13)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    1:2 Ювентус
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    2:0 Милан
    5.3% (2)
    1:0 Милан
    5.3% (2)
    3:1 Милан
    5.3% (2)
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