Тур: 25. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Нильсен Ола
2:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хёугесунн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|12 (1)
|0.48
|Майгор Миккел
|7
|0.28
|Молинс Гильермо
|5
|0.2
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.2
|Солтведт Йоахим
|3
|0.12
|Линнсет Йонатан
|2
|0.08
|Сколевик Стеффен
|2
|0.08
|Торп Виктор
|2
|0.08
|Энгвалль Густав
|1
|0.04
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.36
|Санде Мадс
|6
|0.24
|Нжи Билал
|5
|0.2
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.16
|Christos Zafeiris
|3
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Реесе Сёрен
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|5
|0
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
2
14%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
38%
76-90
Забито
22
23
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
14%
3
13%
1-15
6
27%
2
9%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Пропущено
26
20
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
5
19%
7
35%
16-30
8
31%
5
25%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Забито
42
37
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
7
17%
5
14%
1-15
9
21%
5
14%
16-30
7
17%
7
19%
31-45
6
14%
10
27%
46-60
5
12%
3
8%
61-75
8
19%
7
19%
76-90
Пропущено
47
36
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
9
25%
16-30
14
30%
30%
7
19%
31-45
2
4%
4
11%
46-60
9
19%
1
3%
61-75
10
21%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|24
|12
|8
|4
|53 - 35
|44
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Одд
|24
|10
|4
|10
|30 - 38
|34
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|40 - 38
|33
|8.
|Сарпсборг-08
|2:0
|25
|10
|2
|13
|45 - 46
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|10.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|11.
|Хёугесунн
|0:2
|25
|8
|6
|11
|36 - 39
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|24
|5
|11
|8
|28 - 31
|26
|14.
|Саннефьёрд
|24
|6
|5
|13
|36 - 55
|23
|15.
|Кристиансунд
|24
|4
|5
|15
|29 - 50
|17
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|0:2
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Сарпсборг-08
|2:0
|13
|6
|1
|6
|22 - 21
|19
|11.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|2:0
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|0:2
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|13 (4)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|10 (3)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3