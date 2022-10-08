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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
2:0
Первый тайм: 31'
Хёугесунн
0'
1:0
9' Гол
Торп Виктор
2:0
18' Гол
Хейнтс Тобиас

Ход матча

9'
Торп Виктор
(Хейнтс Тобиас)
1:0
18'
Хейнтс Тобиас
(Энгвалль Густав)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Хёугесунн
1.85
3.96
4.10
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
21
Эскесен
Юлиус
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хёугесунн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:2
Т
4:0
Т
2:1
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 12 (1) 0.48
Майгор Миккел 7 0.28
Молинс Гильермо 5 0.2
Салетрос Антон 5 (3) 0.2
Солтведт Йоахим 3 0.12
Линнсет Йонатан 2 0.08
Сколевик Стеффен 2 0.08
Торп Виктор 2 0.08
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.36
Санде Мадс 6 0.24
Нжи Билал 5 0.2
Содерлунд Александер 4 (1) 0.16
Christos Zafeiris 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Реесе Сёрен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Эскесен Юлиус 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 5 0
Содерлунд Александер 4 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
2
14%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
6
38%
76-90

Забито

22
23
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
14%
3
13%
1-15
6
27%
2
9%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
18%
5
22%
76-90

Пропущено

26
20
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
5
19%
7
35%
16-30
8
31%
5
25%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Забито

42
37
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
7
17%
5
14%
1-15
9
21%
5
14%
16-30
7
17%
7
19%
31-45
6
14%
10
27%
46-60
5
12%
3
8%
61-75
8
19%
7
19%
76-90

Пропущено

47
36
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
9
25%
16-30
14
30%
30%
7
19%
31-45
2
4%
4
11%
46-60
9
19%
1
3%
61-75
10
21%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
3. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
4. Русенборг 24 12 8 4 53 - 35 44
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Одд 24 10 4 10 30 - 38 34
7. Викинг 24 9 6 9 40 - 38 33
8. Сарпсборг-08 2:0 25 10 2 13 45 - 46 32
9. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
10. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
11. Хёугесунн 0:2 25 8 6 11 36 - 39 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 24 5 11 8 28 - 31 26
14. Саннефьёрд 24 6 5 13 36 - 55 23
15. Кристиансунд 24 4 5 15 29 - 50 17
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 0:2 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Сарпсборг-08 2:0 13 6 1 6 22 - 21 19
11. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
5. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 2:0 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 0:2 12 2 3 7 13 - 19 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 13 (4)
Русенборг Тенгстедт Каспер 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хейнтс Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Хёугесунн
1.85
3.96
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:0 Хёугесунн онлайн

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Сарпсборг-08
Хёугесунн
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