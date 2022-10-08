Тур: 7. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
7' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
7' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
0:1
8' ГолДе Винсенти Томас
1:1
47' ГолVasilios Mantzis
50' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
59' Желтая карточкаЭлефтериадис Христос
63' Желтая карточкаАсковски Стефан
64' Желтая карточкаАдежо Даниэл
77' Желтая карточкаКаньяс Хосе
81' Желтая карточкаVasilios Mantzis
81' Желтая карточкаБехарано Данни
90'+7
Ход матча
8'
47'
1:1
63'
64'
77'
81'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
77
Аосман
Аяс
87
Каньяс
Хосе
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Аосман АясЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Ионикос
Ламия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Хавьер
|2
|0.29
|Vasilios Mantzis
|1
|0.14
|Элефтериадис Христос
|1
|0.14
|Каньяс Хосе
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боакье Ричмонд
|1
|0.14
|Де Винсенти Томас
|1
|0.14
|Нуньес Кристофер
|1
|0.14
|Асковски Стефан
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Бехарано Данни
|3
|0
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
20%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕК - Ионикос 4:1 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|3
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2