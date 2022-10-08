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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Ионикос
1:1
Конец матча
Ламия
0'
7' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
7' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
0:1
8' Гол
Де Винсенти Томас
1:1
47' Гол
Vasilios Mantzis
50' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
59' Желтая карточка
Элефтериадис Христос
63' Желтая карточка
Асковски Стефан
64' Желтая карточка
Адежо Даниэл
77' Желтая карточка
Каньяс Хосе
81' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
81' Желтая карточка
Бехарано Данни
90'+7
94
Хутесиотис
Лефтерис
77
Аосман
Аяс
24
Ромао
Алаиксис
6
Fabien
Antunes
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
87
Каньяс
Хосе
34
Ловера
Максимилиано
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
91
Элефтериадис
Христос
31
Шаранов
Боян
33
Корнезос
Гиоргос
4
Адежо
Даниэл
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
29
Асковски
Стефан
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
10
Де
Винсенти
Томас
22
Боакье
Ричмонд
23
Цилулис
Сотирис
Ионикос
3-5-2
Ламия
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Ламия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
К
0:1
К
2:0
С
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Хавьер 2 0.29
Vasilios Mantzis 1 0.14
Элефтериадис Христос 1 0.14
Каньяс Хосе 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боакье Ричмонд 1 0.14
Де Винсенти Томас 1 0.14
Нуньес Кристофер 1 0.14
Асковски Стефан 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 3 0
Валерианос Йоргос 2 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Аосман Аяс 1 0
Georgios Mygas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 4 0
Бехарано Данни 3 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Давид Симон 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
20%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕК - Ионикос 4:1 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
4. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ПАОК 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
12. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
13. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
10. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 3
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Де Винсенти Томас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Валерианос Йоргос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Цилулис Сотирис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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