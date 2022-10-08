Тур: 11. Стадион: Elindus Arena.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
31
Lukas
Willen
11
Ндур
Алиун
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Stan Braem
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Зульте-Варегем
АХ Лёвен
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.18
|Воссен Йелле
|1
|0.09
|Nicolas Rommens
|1
|0.09
|Лопес Борха
|1
|0.09
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.09
|Stan Braem
|1
|0.09
|Цука Рави
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|3
|0.27
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.27
|Гонсалес Марио
|3
|0.27
|Торстейнссон Йон
|3
|0.27
|Nachon Nsingi
|2
|0.18
|Патрис Луи
|1
|0.09
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.09
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|3
|1
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|0
|Мендиль Хамза
|3
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|0:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|17.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|0:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3