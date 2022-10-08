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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Зульте-Варегем
2:5
Конец матча
АХ Лёвен
0'
25' Желтая карточка
Цука Рави
30' Желтая карточка
Nachon Nsingi
1:0
40' Гол
Воссен Йелле
41' Желтая карточка
Воссен Йелле
1:1
51' Гол
Гонсалес Марио
1:2
58' Гол
Кийине Софиан
61' Желтая карточка
Драмбаев Aлександр
62' Желтая карточка
Lukas Willen
1:3
65' Гол
Гонсалес Марио
2:3
74' Гол в свои ворота
Де Норре Каспер
2:4
77' Гол
Де Норре Каспер
80' Желтая карточка
Малинов Кристиян
80' Желтая карточка
Оффор Чинонсо
83' Желтая карточка
Stan Braem
2:5
90' Гол
Гонсалес Марио
90'+7
1
Боссут
Сэмми
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
23
Рамирес
Даниэль
2
Цука
Рави
20
Nicolas
Rommens
6
Сиссако
Абдулайе
5
Драмбаев
Aлександр
7
Фадера
Алию
9
Воссен
Йелле
11
Ндур
Алиун
12
Кожокару
Валентин
20
Мендиль
Хамза
14
Рикка
Федерико
28
Плетинкс
Эвауд
25
Патрис
Луи
7
Торстейнссон
Йон
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
43
Nachon
Nsingi
Зульте-Варегем
3-4-3
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
АХ Лёвен

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:3
ПДА
1:2
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.18
Воссен Йелле 2 0.18
Nicolas Rommens 1 0.09
Лопес Борха 1 0.09
Драмбаев Aлександр 1 0.09
Stan Braem 1 0.09
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Ндур Алиун 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 6 0.55
Мертенс Матье 3 0.27
Аль-Тамари Мусса 3 0.27
Торстейнссон Йон 3 0.27
Nachon Nsingi 2 0.18
Патрис Луи 1 0.09
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.09
Де Норре Каспер 1 0.09
Кийине Софиан 1 0.09
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 3 1
Сиссако Абдулайе 3 0
Фадера Алию 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Цука Рави 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Lukas Willen 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Воссен Йелле 1 0
Дерейк Тимоти 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 4 0
Мендиль Хамза 3 0
Nachon Nsingi 1 1
Мертенс Матье 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Пропущено

19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
38%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
5
26%
3
38%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
25%
6
27%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
15%
3
18%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
12%
5
29%
29%
31-45
8
31%
1
6%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 0:0 11 7 2 2 22 - 10 23
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 0:0 11 5 1 5 18 - 18 16
7. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 0:0 6 4 2 0 13 - 4 14
4. Вестерло 0:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Брюгге 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 0:0 6 1 1 4 8 - 14 4
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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