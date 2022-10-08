Тур: 11. Стадион: Stade du Pairay.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Серен Юнайтед
Остенде
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|4 (2)
|0.36
|Бернье Антуан
|2
|0.18
|Поати Морган
|1
|0.09
|Сиссоко Самбу
|1
|0.09
|Мбоу Мамаду
|1
|0.09
|Кахбах Матье
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.27
|Бэтцнер Ник
|2
|0.18
|Амброз Тьерри
|2 (1)
|0.18
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.18
|Д'Хасе Робби
|1
|0.09
|Матам Тео Ндика
|1
|0.09
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Силла Абдулайе
|4
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|5
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
5
45%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
6
33%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|0:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|17.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|0:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3