Тур: 11. Стадион: Stade du Pairay.
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАмброз Тьерри
36' Желтая карточкаКахбах Матье
1:0
55' ПенальтиМуандилмаджи Мариус
69' Красная карточкаСилла Абдулайе
1:1
90' ГолМедли Зех
90'+7
Ход матча
29'
36'
55'
69'
90'
1:1
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Серен Юнайтед
Остенде
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|5 (3)
|0.45
|Бернье Антуан
|2
|0.18
|Поати Морган
|1
|0.09
|Сиссоко Самбу
|1
|0.09
|Мбоу Мамаду
|1
|0.09
|Кахбах Матье
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.27
|Бэтцнер Ник
|2
|0.18
|Амброз Тьерри
|2 (1)
|0.18
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.18
|Д'Хасе Робби
|1
|0.09
|Медли Зех
|1
|0.09
|Матам Тео Ндика
|1
|0.09
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Боонен Инди
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|4
|1
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|5
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
5
45%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|0:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Вестерло
|0:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 18
|16
|7.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|Вестерло
|0:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Брюгге
|0:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3