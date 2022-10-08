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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Серен Юнайтед
1:1
Конец матча
Остенде
0'
29' Желтая карточка
Амброз Тьерри
36' Желтая карточка
Кахбах Матье
1:0
55' Пенальти
Муандилмаджи Мариус
69' Красная карточка
Силла Абдулайе
1:1
90' Гол
Медли Зех
90'+7
1
Галье
Тимоти
17
Тремуле
Сандро
99
Мбоу
Мамаду
2
Силла
Абдулайе
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
12
Бернье
Антуан
10
Муандилмаджи
Мариус
28
Юбер
Гийом
5
Кателарис
Фанос
33
Танье
Антон
2
Урогиде
Осазе
27
Капон
Брехт
16
Девале
Сибен
8
Макгихан
Кэмерон
7
Матам
Тео
Ндика
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
99
Альбанезе
Алессандро
Серен Юнайтед
5-3-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Остенде

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 (3) 0.45
Бернье Антуан 2 0.18
Поати Морган 1 0.09
Сиссоко Самбу 1 0.09
Мбоу Мамаду 1 0.09
Кахбах Матье 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.27
Бэтцнер Ник 2 0.18
Амброз Тьерри 2 (1) 0.18
Хорнби Фрэйзер 2 0.18
Д'Хасе Робби 1 0.09
Медли Зех 1 0.09
Матам Тео Ндика 1 0.09
Сакамото Тацухиро 0 0
Боонен Инди 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 4 1
Сиссоко Самбу 4 0
Элисор Симон 3 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Самбу Марсони 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 5 0
Альбанезе Алессандро 1 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 3 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
5
45%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0
Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 0:0 11 7 2 2 22 - 10 23
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 0:0 11 5 1 5 18 - 18 16
7. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 0:0 6 4 2 0 13 - 4 14
4. Вестерло 0:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Брюгге 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 0:0 6 1 1 4 8 - 14 4
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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