Тур: 12. Стадион: Паркен. Зрители: 28442 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКристенсен Якоб
41' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
65' Желтая карточкаЙелерт Элиас
1:0
83' ГолБардгджи Руни
90' Желтая карточкаХочолава Давид
1:1
90' ГолАнтман Оливер
90' Желтая карточкаФресе Мартин
90' Желтая карточкаДикс Кевин
90' Желтая карточкаХансен Киан
90'+7
Ход матча
18'
65'
83'
1:0
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
36 William Clem
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
История личных встреч
Копенгаген
Нордшелланн
34 матча
88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
32.4%
8.8%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.6%
29.4%
3%
23 победы 10 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
53 матча
56.6%
24.5%
18.9%
30 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.7%
39.6%
22.7%
20 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
43.4%
35.8%
20.8%
23 победы 19 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.5
|Классон Виктор
|6
|0.5
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.08
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Лерагер Лукас
|1
|0.08
|Дарами Мохаммед
|1
|0.08
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.08
|Бардгджи Руни
|1
|0.08
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристансен Виктор
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|7 (1)
|0.58
|Ernest Nuamah
|5
|0.42
|Антман Оливер
|2
|0.17
|Хансен Мадс
|2
|0.17
|Lasso Coulibaly
|1
|0.08
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.08
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Хочолава Давид
|3
|0
|Кристансен Виктор
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Якоб
|4
|0
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Фресе Мартин
|3
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Mario Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
20%
4
40%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
18%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0
Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|6.
|Орхус
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|7.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|8.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|4
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4