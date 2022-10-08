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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 28442 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Копенгаген
1:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
18' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
41' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
65' Желтая карточка
Йелерт Элиас
1:0
83' Гол
Бардгджи Руни
90' Желтая карточка
Хочолава Давид
1:1
90' Гол
Антман Оливер
90' Желтая карточка
Фресе Мартин
90' Желтая карточка
Дикс Кевин
90' Желтая карточка
Хансен Киан
90'+7

Ход матча

18'
 
Кристенсен Якоб
41'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
56'
Лунд Йенсен Вальдемар
Вавро Денис
 
64'
Бардгджи Руни
Харальдссон Хакон-Арнар
 
65'
Йелерт Элиас
 
66'
 
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
77'
 
Марксен Эрик
Хансен Мадс
82'
 
Свенссон Даниэль
Adamo Nagalo
82'
 
Mario Dorgeles
Диоманде Мохаммед
82'
 
Lasso Coulibaly
Ernest Nuamah
83'
Бардгджи Руни
1:0
85'
Дикс Кевин
Йелерт Элиас
 
85'
Кристансен Виктор
Соренсен Кристиан
 
90'
Хочолава Давид
 
90'
1:1
Антман Оливер
(Свенссон Даниэль)
90'
 
Фресе Мартин
90'
Дикс Кевин
 
90'
 
Хансен Киан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Грабара
Камил
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
35
Стаменич
Марко
7
Классон
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
18
Бидструп
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
Копенгаген
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
32.4%
8.8%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.6%
29.4%
3%
23 победы 10 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

53 матча

56.6%
24.5%
18.9%
30 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.7%
39.6%
22.7%
20 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

43.4%
35.8%
20.8%
23 победы 19 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.5
Классон Виктор 6 0.5
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Дарами Мохаммед 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристансен Виктор 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 7 (1) 0.58
Ernest Nuamah 5 0.42
Антман Оливер 2 0.17
Хансен Мадс 2 0.17
Lasso Coulibaly 1 0.08
Беньямин Нюгрен 1 0.08
Диоманде Мохаммед 1 0.08
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Классон Виктор 3 0
Дикс Кевин 3 0
Хочолава Давид 3 0
Кристансен Виктор 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Якоб 4 0
Вилладсен Оливер 2 1
Фресе Мартин 3 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Mario Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
20%
4
40%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
18%
7
39%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0
Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
6. Орхус 11 5 1 5 14 - 11 16
7. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Кристенсен Якоб 4
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Копенгаген: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Хочолава Давид должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Шанс! Хочолава Давид из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
  • Угловой
    97'
    Бардгджи Руни из команды Копенгаген подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    97'
    Судья подбегает и показывает Хансен Киан из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.
  • 97'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    96'
    Хансен Киан из команды Норшеланн фолит на Дарами Мохаммед, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    95'
    Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    95'
    Лассо Кулибали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    94'
    Безумный фол. Дикс Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Лассо Кулибали
  • 93'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Копенгаген: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 90'
      Бардгджи Руни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      89'
      Лерагер Лукас из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Фресе Мартин заработал фол
    • 88'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 86'
      Сегодняшная посещаемость составляет 28442 болельщиков
    • 86'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 86'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Копенгаген: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 85'
      Тактическая замена. Соренсен Кристиан I уходит с поля и его заменяет Кристансен Виктор
    • 85'
      Тактическая замена. Йелерт Элиас уходит с поля и его заменяет Дикс Кевин
    • Описание гола
      83'
      Г О О О О О Л - Бардгджи Руни из команды Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 83'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 82'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 82'
      Адамо Нагало получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
    • 81'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Контроль мяча: Копенгаген: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 80'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      80'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Стаменич Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 77'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Классон Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Травма, повреждение
      76'
      Адамо Нагало возвращается на поле.
    • 76'
      Контроль мяча: Копенгаген: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      74'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 72'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      72'
      Классон Виктор из команды Копенгаген в офсайде
    • 71'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: Копенгаген: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Грабара Камил из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 66'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Контроль мяча: Копенгаген: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 66'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Желтая карточка
      65'
      Йелерт Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      65'
      Безумный фол. Йелерт Элиас грубо играет против соперника. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 65'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Харальдссон Хакон-Арнар уходит с поля и его заменяет Бардгджи Руни
    • Офсайд
      63'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген в офсайде
    • 63'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 63'
      Классон Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 62'
      Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Копенгаген: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Офсайд
      59'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 59'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 57'
      Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 57'
      Дарами Мохаммед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Вавро Денис получил травму и заменен. Вальдемар Лунд выходит на поле.
    • 56'
      Контроль мяча: Копенгаген: 47%, Норшеланн: 53%.
    • Травма, повреждение
      55'
      Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Хочолава Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Стаменич Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Соренсен Кристиан I должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Соренсен Кристиан I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Контроль мяча: Копенгаген: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 50'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Классон Виктор из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
    • 49'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Стаменич Марко из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      46'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Соренсен Кристиан I
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Копенгаген: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 45'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      43'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде
    • 43'
      Стаменич Марко успешно блокирует удар.
    • 43'
      Андреас Шельдеруп пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      41'
      Харальдссон Хакон-Арнар получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 41'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Копенгаген: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 40'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      39'
      Адамо Нагало наказан за толчок Харальдссон Хакон-Арнар
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Стаменич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Контроль мяча: Копенгаген: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 36'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 36'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 34'
      Йоханнессон Исак-Бергманн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Бидструп Мадс ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      34'
      Лерагер Лукас задерживает мяч рукой
    • 33'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 33'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 33'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Назначен штрафной. Пострадал Андреас Шельдеруп, его свалил Лерагер Лукас.
    • 32'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Грабара Камил ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Йоханнессон Исак-Бергманн выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 30'
      Контроль мяча: Копенгаген: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 30'
      Хочолава Давид из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      28'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Вавро Денис.
    • 28'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Классон Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Стаменич Марко не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 25'
      Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Стаменич Марко не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      18'
      Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
    • Фол, нарушение
      18'
      Хочолава Давид наказан за толчок Ernest Nuamah
    • 17'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Копенгаген: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 16'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Дарами Мохаммед нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Классон Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Классон Виктор из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 11'
      Контроль мяча: Копенгаген: 59%, Норшеланн: 41%.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • Угловой
      11'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Хочолава Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 10'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      9'
      Дарами Мохаммед из команды Копенгаген в офсайде
    • Фол, нарушение
      8'
      Игрок команды Норшеланн совершает фол
    • 7'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 7'
      Шанс! Классон Виктор из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • 7'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Классон Виктор
    • 4'
      Контроль мяча: Копенгаген: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 4'
      Вавро Денис успешно блокирует удар.
    • 4'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Хочолава Давид пострадал.
    • 2'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Копенгаген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Нордшелланн онлайн

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