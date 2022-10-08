Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Сегодняшная посещаемость составляет 28442 болельщиков

86' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

83' Г О О О О О Л - Бардгджи Руни из команды Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

83' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles

82' Адамо Нагало получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

81' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

74' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч возобновлен

73' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

68' Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

66' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Йелерт Элиас получил желтую карточку от судьи

65' Безумный фол. Йелерт Элиас грубо играет против соперника. Пострадал Мохаммед Диоманд

65' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

61' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

58' Удар от ворот произведет Норшеланн

57' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч возобновлен

56' Вавро Денис получил травму и заменен. Вальдемар Лунд выходит на поле.

55' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

53' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Норшеланн

52' Оооо... вот это был удар! Соренсен Кристиан I должен был забить с этой позиции.

52' Соренсен Кристиан I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.