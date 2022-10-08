Тур: 9. Стадион: Эштадиу да Луш. Зрители: 56176
0'
0:1
6' ГолFabio Ronaldo
1:1
13' ГолРамуш Гонсалу
2:1
19' Гол в свои воротаЖонатан Луис
3:1
45' ГолРамуш Гонсалу
58' Желтая карточкаМуса Петар
60' Желтая карточкаКоштинья
4:1
62' ГолМуса Петар
82' Желтая карточкаАмарал Педру
4:2
86' ГолРодригеш Гонсалу
90'+4
Ход матча
6'
13'
1:1
19'
2:1
45'
3:1
46'
58'
60'
62'
4:1
82'
86'
4:2
13
Зидан
Энцо
20
Мариу
Жоау
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
15
Баэса
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Бенфика
Риу Аве
29 матчей
100%
29 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
34 матча
85.3%
8.8%
5.9%
29 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|6
|0.67
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.44
|Силва Рафа
|4
|0.44
|Нерес Давид
|3
|0.33
|Зидан Энцо
|1
|0.11
|Муса Петар
|1
|0.11
|Родригес Фелипе II
|1
|0.11
|Дракслер Юлиан
|1
|0.11
|Жилберто Жуниор
|1
|0.11
|Бах Александр
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|5
|0.56
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.22
|Амарал Педру
|1
|0.11
|Fabio Ronaldo
|1
|0.11
|Руиз Леонардо
|1
|0.11
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.11
|Коштинья
|1
|0.11
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|4
|0
|Отаменди Николас
|2
|1
|Мариу Жоау
|1
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|3
|1
|Амарал Педру
|4
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|1
|Коштинья
|3
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Витор Пауло
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Патрик II
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
60%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0
Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0
Риу Аве
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Порту
|9
|7
|1
|1
|22 - 6
|22
|3.
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24 - 9
|19
|4.
|Каса Пиа
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|5.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|6.
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|7.
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8 - 12
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|11.
|Шавиш
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7 - 16
|9
|13.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|18.
|Маритиму
|8
|0
|0
|8
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|4.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|6.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Эшторил
|Говейя Тьягу
|5
|Портимоненсе
|Энрике Педро VI
|5
|Санта-Клара
|Рикардиньо Феррейра
|1 3
Прогнозы на матч Бенфика 4:2 Риу Аве
Исход игры
Бенфика
100% (120)
Ничья
0% (0)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
24.35% (28)
Нет
75.65% (87)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
53.3% (64)
3:1 Бенфика
10.8% (13)
3:0 Бенфика
10.8% (13)
2:1 Бенфика
10% (12)
4:0 Бенфика
5% (6)
1:0 Бенфика
3.3% (4)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!