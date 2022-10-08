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Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 56176
Бенфика
4:2
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
6' Гол
Fabio Ronaldo
1:1
13' Гол
Рамуш Гонсалу
2:1
19' Гол в свои ворота
Жонатан Луис
3:1
45' Гол
Рамуш Гонсалу
58' Желтая карточка
Муса Петар
60' Желтая карточка
Коштинья
4:1
62' Гол
Муса Петар
82' Желтая карточка
Амарал Педру
4:2
86' Гол
Родригеш Гонсалу
90'+4
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
23
Ристич
Михайло
8
Эурснес
Фредрик
13
Зидан
Энцо
17
Гонсалвеш
Диогу
93
Дракслер
Юлиан
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
15
Баэса
Мигель
19
Якубу
Абдул-Азиз
77
Fabio
Ronaldo
Бенфика
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Риу Аве

29 матчей

100%
29 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

34 матча

85.3%
8.8%
5.9%
29 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
КП
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 6 0.67
Мариу Жоау 4 (3) 0.44
Силва Рафа 4 0.44
Нерес Давид 3 0.33
Зидан Энцо 1 0.11
Муса Петар 1 0.11
Родригес Фелипе II 1 0.11
Дракслер Юлиан 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Бах Александр 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Ристич Михайло 0 0
Флорентину 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 5 0.56
Боатенг Эммануль II 2 0.22
Амарал Педру 1 0.11
Fabio Ronaldo 1 0.11
Руиз Леонардо 1 0.11
Родригеш Гонсалу 1 0.11
Коштинья 1 0.11
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 4 0
Отаменди Николас 2 1
Мариу Жоау 1 1
Рамуш Гонсалу 1 1
Гримальдо Алехандро 2 0
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Силва Антониу 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 3 1
Амарал Педру 4 0
Родригеш Гонсалу 2 1
Коштинья 3 0
Гомеш Витор 2 0
Витор Пауло 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Патрик II 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
60%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0
Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0
Риу Аве
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Порту 9 7 1 1 22 - 6 22
3. Брага 8 6 1 1 24 - 9 19
4. Каса Пиа 8 5 2 1 9 - 4 17
5. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
6. Эшторил 9 4 3 2 11 - 7 15
7. Боавишта 8 5 0 3 8 - 12 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 8 3 2 3 6 - 6 11
10. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
11. Шавиш 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Арока 8 2 3 3 7 - 16 9
13. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Визела 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Фамаликан 8 2 1 5 5 - 8 7
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 8 0 2 6 6 - 16 2
18. Маритиму 8 0 0 8 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
3. Брага 4 3 1 0 11 - 3 10
4. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
6. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
11. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Визела 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Эшторил Говейя Тьягу 5
Портимоненсе Энрике Педро VI 5
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Жонатан Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Fabio Ronaldo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Бенфика 100% (120)
    X 0% (0)
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    Прогнозы на матч Бенфика 4:2 Риу Аве

    Исход игры
    Бенфика
    100% (120)
    Ничья
    0% (0)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    24.35% (28)
    Нет
    75.65% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    53.3% (64)
    3:1 Бенфика
    10.8% (13)
    3:0 Бенфика
    10.8% (13)
    2:1 Бенфика
    10% (12)
    4:0 Бенфика
    5% (6)
    1:0 Бенфика
    3.3% (4)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
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