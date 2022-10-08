Тур: 9. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
0:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаГомес Руи
14' Желтая карточкаТареми Мехди
0:1
22' ГолОтавио Эдмилсон
0:2
52' ГолПепе Акино
73' Желтая карточкаЭнрике Педро
74' Желтая карточкаYago Cariello
90' Желтая карточкаКошта Гонсалу
90' Желтая карточкаКардозу Фабиу
90'+7
Ход матча
4'
14'
22'
0:1
52'
0:2
73'
74'
90'
90'
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
20
Лукинья
70
Гомес
Руи
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
85 Рейс БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сапара МарекПолузащитник
- Нападающий
-
27 Klismahn
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Портимоненсе
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
1 победа 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|2
|0.22
|Yago Cariello
|2
|0.22
|Эвертон Перейра
|1
|0.11
|Лукинья
|1
|0.11
|Энрике Педро VI
|1
|0.11
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.11
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|5 (1)
|0.56
|Эванилсон
|4
|0.44
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.33
|Пепе VI
|2
|0.22
|Маркано Иван
|2
|0.22
|Мартинес Антонио III
|2
|0.22
|Эустакиу Стефен
|1
|0.11
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.11
|Франко Андре
|1
|0.11
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.11
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Эвертон Перейра
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Yago Cariello
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
5
31%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
3
33%
8
38%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4
Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Порту
|9
|7
|1
|1
|22 - 6
|22
|3.
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24 - 9
|19
|4.
|Каса Пиа
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|5.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|6.
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|7.
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8 - 12
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|11.
|Шавиш
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7 - 16
|9
|13.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|18.
|Маритиму
|8
|0
|0
|8
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|4.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|6.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Эшторил
|Говейя Тьягу
|5
|Портимоненсе
|Энрике Педро VI
|5
|Санта-Клара
|Рикардиньо Феррейра
|1 3
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Порту
Исход игры
Портимоненсе
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Порту
97.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
1:2 Порту
32.8% (39)
0:2 Порту
27.7% (33)
0:1 Порту
16.8% (20)
1:3 Порту
8.4% (10)
0:3 Порту
5.9% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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