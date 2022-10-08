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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Портимоненсе
0:2
Конец матча
Порту
0'
4' Желтая карточка
Гомес Руи
14' Желтая карточка
Тареми Мехди
0:1
22' Гол
Отавио Эдмилсон
0:2
52' Гол
Пепе Акино
73' Желтая карточка
Энрике Педро
74' Желтая карточка
Yago Cariello
90' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
90' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
90'+7
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
22
Релвас
Филипе
44
Энрике
Педро
VI
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
8
Эвертон
Перейра
3
Уаттара
Зиэ
20
Лукинья
70
Гомес
Руи
99
Yago
Cariello
99
Кошта
Диогу
17
Консейсау
Родригу
2
Кардозу
Фабиу
4
Карму
Давид
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
46
Эустакиу
Стефен
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Портимоненсе
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Портимоненсе
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
1 победа 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 2 0.22
Yago Cariello 2 0.22
Эвертон Перейра 1 0.11
Лукинья 1 0.11
Энрике Педро VI 1 0.11
Эштрела Паулу 1 (1) 0.11
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (1) 0.56
Эванилсон 4 0.44
Галено Вандерсон 3 (1) 0.33
Пепе VI 2 0.22
Маркано Иван 2 0.22
Мартинес Антонио III 2 0.22
Эустакиу Стефен 1 0.11
Отавио Эдмилсон 1 0.11
Франко Андре 1 0.11
Урибе Матеус 1 (1) 0.11
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Велинтон Жуниор 3 0
Гомес Руи 3 0
Релвас Филипе 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Эвертон Перейра 2 0
Сек Мустафа 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Са Педру 1 0
Муфи Фахд 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Yago Cariello 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 2 0
Тареми Мехди 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
5
31%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
3
33%
8
38%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4
Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Порту 9 7 1 1 22 - 6 22
3. Брага 8 6 1 1 24 - 9 19
4. Каса Пиа 8 5 2 1 9 - 4 17
5. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
6. Эшторил 9 4 3 2 11 - 7 15
7. Боавишта 8 5 0 3 8 - 12 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 8 3 2 3 6 - 6 11
10. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
11. Шавиш 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Арока 8 2 3 3 7 - 16 9
13. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Визела 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Фамаликан 8 2 1 5 5 - 8 7
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 8 0 2 6 6 - 16 2
18. Маритиму 8 0 0 8 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
3. Брага 4 3 1 0 11 - 3 10
4. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
6. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
11. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Визела 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Эшторил Говейя Тьягу 5
Портимоненсе Энрике Педро VI 5
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Тареми Мехди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Гомес Руи получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Портимоненсе 0.8% (1)
    X 1.7% (2)
    Порту 97.5% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Порту

    Исход игры
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Порту
    97.5% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    32.8% (39)
    0:2 Порту
    27.7% (33)
    0:1 Порту
    16.8% (20)
    1:3 Порту
    8.4% (10)
    0:3 Порту
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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