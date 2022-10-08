Тур: 9. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Marco Piccinini
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Болонья
Сампдория
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.67
|Барроу Муса
|1
|0.11
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.11
|Габбьядини Маноло
|1
|0.11
|Джуричич Филип
|1
|0.11
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.11
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Алекс
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2
Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1
Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|4.
|Удинезе
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Сампдория
Исход игры
Болонья
74.8% (92)
Ничья
21.1% (26)
Сампдория
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
2:1 Болонья
39% (48)
1:0 Болонья
29.3% (36)
1:1 Ничья
16.3% (20)
2:0 Болонья
4.9% (6)
1:2 Сампдория
3.3% (4)
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