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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Marco Piccinini
Болонья
0:0
Первый тайм: 18'
Сампдория
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 122
Болонья 75.4% (92)
X 20.5% (25)
Сампдория 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Сампдория
3.65
3.60
4.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
50
Камбьясо
Андреа
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
17
Медель
Гари
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
23
Габбьядини
Маноло
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Болонья
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сампдория

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.67
Барроу Муса 1 0.11
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.11
Габбьядини Маноло 1 0.11
Джуричич Филип 1 0.11
Сабири Абдельхамид 1 0.11
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Хоакин Соса 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Алекс 3 0
Лерис Мехди 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Джуричич Филип 2 0
Верре Валерио 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2
Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1
Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
4. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Сампдория 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
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    Прогнозы 122
    Болонья 75.4% (92)
    X 20.5% (25)
    Сампдория 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Сампдория
    3.65
    3.60
    4.13
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    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Сампдория

    Исход игры
    Болонья
    74.8% (92)
    Ничья
    21.1% (26)
    Сампдория
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    39% (48)
    1:0 Болонья
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    2:0 Болонья
    4.9% (6)
    1:2 Сампдория
    3.3% (4)
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    Сампдория
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