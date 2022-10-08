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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Marco Piccinini
Болонья
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
24' Желтая карточка
Джуричич Филип
1:0
32' Гол
Домингес Николас
61' Желтая карточка
Камбьясо Андреа
70' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
1:1
72' Гол
Джуричич Филип
74' Желтая карточка
Лерис Мехди
89' Желтая карточка
Верре Валерио
90'+5
Болонья - Сампдория Голы (видео)...
1:1. Гол Филипа Джуричича (видео...
1:0. Гол Николаса Домингеса (вид...

Ход матча

18'
Де Сильвестри Лоренцо
Ликояннис Хараламбос
 
24'
 
Джуричич Филип
32'
Домингес Николас
1:0
46'
 
Лерис Мехди
Габбьядини Маноло
58'
 
Вильяр Гонсало
Виейра Ронни
61'
Камбьясо Андреа
 
69'
 
Квальярелла Фабио
Сабири Абдельхамид
70'
Орсолини Риккардо
 
72'
1:1
Джуричич Филип
(Лерис Мехди)
73'
Сансоне Никола
Орсолини Риккардо
 
73'
Фергюсон Льюис
Схаутен Йерди
 
74'
 
Лерис Мехди
79'
Сориано Роберто
Домингес Николас
 
79'
Зиркзее Джошуа
Арнаутович Марко
 
83'
 
Верре Валерио
Джуричич Филип
89'
 
Верре Валерио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Болонья 74.8% (92)
X 21.1% (26)
Сампдория 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
50
Камбьясо
Андреа
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
17
Медель
Гари
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
20
Эбишер
Мишель
9
Арнаутович
Марко
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
23
Габбьядини
Маноло
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Болонья
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сампдория

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.67
Домингес Николас 1 0.11
Барроу Муса 1 0.11
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.22
Капуто Франческо 1 0.11
Габбьядини Маноло 1 0.11
Сабири Абдельхамид 1 0.11
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Верре Валерио 3 0
Феррари Алекс 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2
Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1
Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
4. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
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    Прогнозы 123
    Болонья 74.8% (92)
    X 21.1% (26)
    Сампдория 4.1% (5)
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    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Сампдория

    Исход игры
    Болонья
    74.8% (92)
    Ничья
    21.1% (26)
    Сампдория
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    39% (48)
    1:0 Болонья
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    2:0 Болонья
    4.9% (6)
    1:2 Сампдория
    3.3% (4)
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