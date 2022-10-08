Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Болонья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Камбьясо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

49' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Габбьядини Маноло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Схаутен Йерди получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Схаутен Йерди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Сабири Абдельхамид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Сабири Абдельхамид получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Удар от ворот произведет Болонья

42' Капуто Франческо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Домингес Николас

40' Медель Гари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Г О О О О Л - Домингес Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

32' Хорошую попытку сделал Эбишер Мишель . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

29' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Матч возобновлен

25' Медель Гари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи

23' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Сампдория

22' Эбишер Мишель не смог попасть в створ ударом издали

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сампдория

19' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

16' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сабири Абдельхамид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Сампдория

8' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Ликояннис Хараламбос получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Сампдория

3' Оооо... вот это был удар! Эбишер Мишель должен был забить с этой позиции.

3' Эбишер Мишель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля