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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Брюгге
0:0
Первый тайм: 19'
Вестерло
0'
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Вестерло
1.58
4.81
8.79
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
58
Jorne
Spileers
2
Соболь
Эдуард
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
70
Яремчук
Роман
10
Ланг
Ноа
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
35
Акбунар
Халиль
8
Мадсен
Николас
6
Минейро
Лукас
5
Шадли
Насер
45
Nene
Dorgeles
9
Фостер
Лайл
Брюгге
4-3-3
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Вестерло

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
4:0
ЛП
6:0
К
0:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
5:0
ТМС
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ТМС
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 6 0.55
Сков-Ольсен Андреас 4 0.36
Нильсен Каспер 3 0.27
Ванакен Ханс 2 0.18
Яремчук Роман 1 0.09
Ланг Ноа 1 (1) 0.09
Соболь Эдуард 1 0.09
Ларин Кайл 1 0.09
Бьюкенен Тейджон 1 0.09
Мейер Бьорн 1 0.09
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 4 0.36
Фостер Лайл 3 0.27
Nene Dorgeles 2 0.18
Диркс Тюр 2 (1) 0.18
Кюйпер Максим 1 0.09
Шадли Насер 1 0.09
Акбунар Халиль 1 0.09
Рейнолдс Брайан 1 0.09
Даци Эрдон 1 0.09
Kyan Vaesen 1 0.09
Бернат Ян 0 0
Мадсен Николас 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Абакар Силла 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Фостер Лайл 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
36%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
10%
5
29%
29%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
7
33%
2
12%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0
Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 0:0 11 7 2 2 22 - 10 23
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 0:0 11 5 1 5 18 - 18 16
7. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 0:0 6 4 2 0 13 - 4 14
4. Вестерло 0:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Брюгге 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 0:0 6 1 1 4 8 - 14 4
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Вестерло
1.58
4.81
8.79
Все Коэффициенты
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