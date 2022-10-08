Тур: 11. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
53'
0:1
57'
79'
86'
0:2
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Брюгге
Вестерло
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|6
|0.55
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.36
|Нильсен Каспер
|3
|0.27
|Ванакен Ханс
|2
|0.18
|Яремчук Роман
|1
|0.09
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.09
|Ларин Кайл
|1
|0.09
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.09
|Мейер Бьорн
|1
|0.09
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.45
|Ветокеле Игор
|4
|0.36
|Nene Dorgeles
|2
|0.18
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.18
|Кюйпер Максим
|1
|0.09
|Шадли Насер
|1
|0.09
|Акбунар Халиль
|1
|0.09
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.09
|Даци Эрдон
|1
|0.09
|Kyan Vaesen
|1
|0.09
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Фостер Лайл
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
10%
5
26%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
7
33%
2
11%
31-45
6
29%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0
Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|12.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3