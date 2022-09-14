ГОЛ! Кристиан Рамирес! 0:1! Сильно пробил в правый от себя угол защитник "Краснодара", Худяков не угадал!

ГОЛ! Вильсон Изидор! 1:1! Мощно форвард пробил в левый от себя угол, Сафонов затянул с прыжком, до мяча дотянуться не успел!

Не забивает Егор Сорокин! В левый от себя угол пробил защитник "Краснодара", Худяков уверенно угадал и в прыжке мяч отбил!

Кривцов забрался по центру в центр штрафной площади, мог отдавать налево на одинокого Ахметова, но вместо этого отважился на какой-то невероятный по траектории удар, в итоге не удалось закрутить в дальний угол.

Звучит свисток! Основное время у нас закончено! 2:2 на табло, зато мы будем смотреть серию пенальти! Никто не захотел рисковать в концовке, спокойно команды доиграли, чтобы определить сильнейшего в этом кубковом поединке в серии одиннадцатиметровых ударов. Получили по очку, теперь будут бороться за второе!

Игроки "Локомотива" совершили перехват в центре поля, Педринью убежал по правому флангу в штрафную площадь, поддержать его никто не успел, попытался он обыграть Рамиреса, но не получилось. Выбил защитник мяч на угловой.

Угловой не очень хорошим получился у футболистов "Локомотива". Отбились гости после первой подачи, а вот после второй мяч прилетел к Педринью, который находился в офсайде.

Опасный угловой получился у "Локомотива"! Педринью навесил от левого флажка к линии вратарской, откуда Кузьмичёв смог пробить головой, но получилось чуть выше.

Да, сначала Кузьмичёв пробил по мячу, а затем по инерции угодил в голову Кривцову. Врачи обеих команд в срочном порядке появились у нас поле.

К счастью, всё обошлось. Ни Кузьмичёв, ни Кривцов серьёзных повреждений не получили, вернулись в игру. Кстати говоря, осталось играть не так много.

Давненько мы не видели в атаке "Краснодар", и вот наконец это случилось. Кривцов в итоге нанёс удар с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно. Поймал мяч Худяков.

Игроки "Краснодара" обосновались на половине поля соперника, Баньяц пытался запустить по правому флангу Манелова, но в пятку форварду мяч угодил.

Штрафной заработал "Локомотив". Тикнизян слева из глубины выполнял подачу, метил куда-тов район дальней штанги, но тут уверенно сыграл на выходе Сафонов и мяч в руки забрал.

Передача налево на Ахметова, который смело пошёл в штрафную площадь на двух соперников, но в мяче запутался, такое чувство, в итоге довольно быстро у него его и отобрали.

Вновь у нас в игре образовалась некая пауза, сильно не рискуют сейчас футболисты. Будем надеяться, что это затишье перед бурей, и концовка получится огненной!

Покатали немного мяч игроки "Локомотива", но потеряли его. Теперь футболисты "Краснодара" обосновались на своей половине поля под гул с трибун.

Очень хороший момент у "Краснодара"! Баньяц отыграл налево в штрафную на одинокого Ахметова, который на исполнение пробил в дальний угол, Худяков в красивом прыжке мяч отбил! На добивании был Олусегун, но в створ не попал.

Двойная замена в составе "Локомотива". Дмитрий Живоглядов вышел на поле вместо Максима Ненахова, а вместо Джирано Керка появился Марио Митай .

Замена в составе "Краснодара". Джон Кордоба отправился отдыхать, вместо него будет доигрывать Ираклий Манелов.

Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. В целом равная игра у нас получается, забить может любая команда до финального свистка.

Неплохая атака "Локомотива". Живоглядов справа выскочил на оперативное пространство, прострелил в штрафную площадь на Изидора, но того сразу же накрыл защитник. Литвинов сыграл рискованно, но уверенно.

Замена в составе "Локомотива". Станислав Магкеев не вышел на второй тайм, вместо него будет играть Иван Кузьмичёв.

Начался второй тайм! Итак, одна замена после перерыва у "Локомотива", у гостей продолжает стартовый состав добывать успех.

Штрафной заработал "Краснодар" на левом фланге, решили разыграть гости, в итоге Баньяц пока готовился к навесу, его успел накрыть выбежавший из стенки игрок хозяев.

Футболисты "Краснодара" покатали мяч на своей половине поля и провели хорошую атаку с ударом. Башиесса пробил слева с подступов к штрафной площади, Худяков смог мяч отбить.

Угловой заработали игроки "Краснодара" на левом фланге. Подача опасной не получилась, а Литвинов в попытке что-нибудь придумать нарушил правила в чужой штрафной площади.

О как! Кривцов ошибся у своей штрафной площади, подарив мяч Камано, в итоге Франсуа пробил с линии штрафной, Сафонов в красивом прыжке отбил! Изидор летел на добивание, но угол был острый, да и под мяч было трудно подстроиться! Запустил его форвард намного выше перекладины.

Пошёл навес справа на ближнюю штангу, получилось точно на голову Изидору, который вынес мяч подальше от своих ворот.

Литвинов ошибся в передаче, угодив в Тикнизяна, в итоге игроки "Локомотива" убежали в контратаку 2 в 1! Педринью ускорился на левом фланге, не стал делиться с Изидором, в итоге ворвался в штрафную, а вот удар в ближний угол не совсем получился. Мимо!

Керк напомнил о себе! Никто не встретил Джирано на линии штрафной, он в неё ворвался под передачу Камано, а вот удар внешней стороной стопы пришёлся точно в Сафонова. Не хватило техники игроку "Локомотива".

Создали игроки "Локомотива" несколько приличных моментов, постепенно игра переворачивается у нас. Посмотрим, чем смогут ответить гости.

Ионов справа получил мяч, решил отыграть на Волкова, который сходу приложился, но получилось намного выше перекладины. Ужасный удар полузащитника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джирано Керк! 2:2! И всё-таки "Локомотив" забил, но всё к этому шло. Педринью получил мяч слева от Камано, ворвался в штрафную и после небольшой паузы из-под защитника выполнил зрячий прострел на Керка, который с линии вратарской переправил мяч в створ!

Какая-то чертовщина у нас творится. Олакунле Олусегуна нет в заявке на матч, и даже говорили, что он не прилетел в Москву. Но вот он вышел на поле вместо Батчи. Фантастика!

Двойная замена у "Краснодара" состоялась. Ещё и Вячеслав Якимов вышел на поле вместо Эдуарда Сперцяна. Ну хотя бы этот в заявке оказался.

А вот и в составе "Локомотива" состоялась замена. Константин Марадишвили появился на поле вместо Артёма Карпукаса.

Надо возвращаться в дело игрокам "Краснодара", всё же московские футболисты очень хорошо начали второй тайм и сейчас уже смотрятся лучше соперника.

Атака "Локомотива", и если с ударом Изидора справа справился Сафонов, то добивание Керка с линии штрафной пришлось пришлось в ногу защитнику. Отбились гости.

Ненахов отыграл в центр штрафной площади на Изидора, который пробил по воротам, но его накрыл защитник! Сигнализировал форвард, что Литвинов там рукой сыграл, но повтор показал, что игры этой частью тела и рядом не было.

Атака "Краснодара", Ионов отыграл на линию штрафной площади на Олусегуна, который на технику пытался закрутить мяч в угол ворот Худякова, но в створ не попал.

Замена в составе "Краснодара". Алексей Ионов отправился отдыхать, вместо него будет играть Ильзат Ахметов.

Баринов приблизился по центру к штрафной площади, попытался сходу попасть в угол ворот "Краснодара", но точности ему не хватило. Середина второго тайма у нас идёт.

Первый тайм

— Весьма нервная концовка первого тайма получилась, но пришло время отдыхать!

Александр Сторожук остался после свистка, дождался арбитров, вступив с ними полемику. Просматривая повтор, понимаешь, что руку Кордобе девать было некуда, но в то же время, площадь тела она увеличила. В любом случае, момент заигран, у нас 1:2, и впереди не менее интересный и яркий второй тайм!

45' Карточку получил и Матвей Сафонов, прибежал он для разговоров с арбитром. Через пару мгновений ещё и наставник "Краснодара" Александр Сторожук увидел перед собой карточку. Судя по жестам, он продолжает спорить по поводу отменённого гола Кордобы, показывая, что рука у форварда была прижата.

45' У нас очередная карточка. Егор Сорокин снёс Изидора, и сразу арбитр показал ему "горчичник".

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Гол отменён!

Пошла длинная передача низом на ход Кордобе, который улизнул от защитника "Локомотива", и пришлось играть на выходе Худякову. Голкипер попытался вынести мяч в аут, но угодил как раз в нападающего, который проскочил оппонента и забил в пустые ворота. Арбитры решили, что в руку Кордобе мяч попал.

44' Показали нам Томаса Цорна, в ответ загудели болельщики так, что у функционера аж лицо изменилось. ТВ-картинка, напомню, демонстрируется и на стадионе.

42' Последняя пятиминутка первого тайма у нас идёт. Спал темп игры, игроки "Краснодара" контролируют мяч на своей половине поля, стараются сбить атакующий строй хозяев.

41' Редкий в последние минуты выход "Краснодара" на чужую половину поля, Рамирес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, получилось прямо в руки Худякову.

40' Баньяц в борьбе с Бариновым уступил мяч недалеко от своей штрафной площади, в итоге Камано без долгих раздумий сразу пробил с дальней дистанции. Получилось не очень сильно и низом - поймал Сафонов!

39' Передача из глубины поля в штрафную площадь "Локомотива", но прямо в руки Сафонова, никто из хозяев туда не успел.

37' Надо сказать, неплохо игроки "Локомотива" смотрятся в последние минуты. Ещё одну подачу с фланга мы увидели, но отбивается "Краснодар". Впрочем, подбор за хозяевами, позиционное наступление продолжается.

36' Педринью от левого флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, тут на линии вратарской выше всех прыгнул Сорокин. Выбил мяч защитник.

35' Тикнизян подключился по левому флангу, смог прострелить в штрафную площадь, но накрыл его защитник.

31' Игроки "Локомотива" в коем-то веке попытались свою быструю атаку провести, Педринью по левому флангу забежал, но в небольшой офсайд залез. Внимателен арбитр на бровке.

30' Баринов не очень удачно откидывал мяч назад на Мампасси, Кордоба вполне мог выиграть борьбу и выскочить на рандеву с голкипером, но в честной борьбе оказался на газоне.

29' Быстрая атака "Краснодара", Рамирес подключил слева Сперцяна, но вот передача получилось слишком сильной, Эдуард в подкате лишь успел выбить мяч за боковую линию.

27' Кривцов из глубины поля выдал классную разрезающую передачу к чужой штрафной, и пришлось Худякову рвануть из рамки, чтобы сыграть далеко от своих владений! Справился Даниил!

25' Комбинируют игроки "Краснодара", московская команда старается в прессинге действовать. Скорости не такие серьёзные у нас.

23' Интересно перевернулась у нас игра. После мощной стартовой активности "Локомотива" игроки краснодарской команды уже увереннее смотрятся на поле.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джон Кордоба! 1:2!

Затяжная атака "Краснодара", Кривцов здорово увидел справа Ионова, отдал на ход в штрафную площадь. Алексей мягко навесил в центр штрафной, где Кордоба продавил Макгеева с линии вратарской головой переправил мяч в створ!

18' Небольшая пауза у нас в игре, после стартовой активности команды решили немного отдохнуть.

16' А вот и первая карточка в нашем матче. Изидор далековато от себя мяч отпустил, после чего влетел в ногу сопернику.

13' Ещё одна атака "Краснодара", Рамирес с левого фланга выполнил длинный навес на дальнюю штангу, где Кордоба смог под мяч подстроиться, пробивал с отскоком от газона, но выше перекладины получилось!

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Вячеслав Литвинов! 1:1!

Вторым темпом после углового пошла атака "Краснодара", Рамирес получил мяч слева, дважды простреливал с края штрафной, в итоге после второй попытки мяч дошёл до Сорокина, который низом пробил, и рикошетом от Литвинова он влетел в ближний угол ворот Худякова!

9' И ещё одна опасная атака "Локомотива", последовал навес с левого фланга, защитник "Краснодара" ситуацию разрядил!

8' Продолжает атаковать "Локомотив", пока немного прибит краснодарский клуб.

6' Да, если бы Керк мяча коснулся, то был бы офсайд, и гол бы отменили! Но как показал нам повтор, игрок "Локомотива" лишь проводил мяч за линию ворот! Всё по правилам, и у нас быстрый гол! Изменили решение судьи!

5' Отменили изначально судьи гол из-за офсайда, но после паузы было принято решение всё засчитать!

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Франсуа Камано!

Угловой заработали игроки "Локомотива", но с первой подачей гости справились. На подборе сыграл Карпукас, отыграл направо в штрафную на Изидора, который прострелил в центр, и с линии вратарской мяч в дальний угол несильно переправил Камано! Там дальнюю штангу замыкал Керк, но коснулся ли мяча?

3' Весьма активно игроки "Локомотива" начинают встречу! В традиционных зелёных майках, красных трусах хозяева, а вот игроки "Краснодара" больше похожи на игроков "Ахмата". В белых майках с зелёными вкраплениями игроки гостей сегодня.

2' И сразу же опасная атака "Локомотива"! После прострела с правого фланга с линии вратарской Камано пробил в нижний угол, Сафонов в эффектном прыжке команду спас! Повезло ему, что не такой сильный удар получился у Франсуа.