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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023


Стадион:
Локомотив Москва
2:2
Второй тайм
Краснодар
Худяков отражает опасный удар Ах...
2:2. Гол Гирано Керка (видео). Ф...
Сафонов спасает гостей после оши...
Гол Кордобы отменен из-за игры р...
Камано пробил по центру ворот (в...
1:2. Гол Джона Кордобы (видео). ...
1:1. Гол Вячеслава Литвинова (ви...
1:0. Гол Изидора (видео). ФОНБЕТ...
Сафонов тащит опасный удар Каман...

Ход матча

4'
Камано Франсуа
1:0
11'
1:1
Литвинов Вячеслав
16'
_(Isidor W.)
 
20'
1:2
_Cordoba J.
45'
 
_Sorokin E.
45'
 
_Safonov M.
46'
_Kuzmichev I.
Магкеев Станислав
 
57'
_Kerk G.
2:2
60'
 
_Yakimov V.
Сперцян Эдуард
60'
 
_Olusegun O.
_Bachiessa J.
63'
Марадишвили Константин
_Karpukas A.
 
67'
 
Ахметов Ильзат
_Ionov A.
78'
_Zhivoglyadov D.
Ненахов Максим
 
78'
_Mitaj M.
_Kerk G.
 
81'
 
Манелов Ираклий
_Cordoba J.
83'
Игнатьев Иван
Камано Франсуа
 
Прогнозы 132
Локомотив Москва 31.8% (42)
X 23.5% (31)
Краснодар 44.7% (59)
0
выиграет Краснодар, со счетом 1:2
да
Arii #
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Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
5.60
3.76
5.50
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Краснодар

История личных встреч

Локомотив Москва
Краснодар

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камано Франсуа 1 0.5
_Kerk G. 1 0.5
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Литвинов Вячеслав 2 1
Ахметов Ильзат 1 0.5
_Cordoba J. 1 0.5

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живоглядов Дмитрий 1 0
_(Isidor W.) 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Sorokin E. 1 0
Самко Владислав 1 0
_Safonov M. 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1
Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4
Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Краснодар 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Локомотив Москва 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Краснодар 2:2 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Пари НН 0 - 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 - 0
2. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0
3. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Динамо Владивосток _Baev A. 2
Краснодар Литвинов Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Весь список
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГОЛ! Педро Габриэл! 2:1!
  • Не забитый пенальти
    Не забивает Егор Сорокин! В левый от себя угол пробил защитник "Краснодара", Худяков уверенно угадал и в прыжке мяч отбил!
  • Пенальти
    ГОЛ! Вильсон Изидор! 1:1!
    Мощно форвард пробил в левый от себя угол, Сафонов затянул с прыжком, до мяча дотянуться не успел!
  • Пенальти
    ГОЛ! Кристиан Рамирес! 0:1!
    Сильно пробил в правый от себя угол защитник "Краснодара", Худяков не угадал!
  • Начинать серию пенальти будет "Краснодар"! К мячу идёт Кристиан Рамирес!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток! Основное время у нас закончено! 2:2 на табло, зато мы будем смотреть серию пенальти! Никто не захотел рисковать в концовке, спокойно команды доиграли, чтобы определить сильнейшего в этом кубковом поединке в серии одиннадцатиметровых ударов. Получили по очку, теперь будут бороться за второе!
  • 90'
    Кривцов забрался по центру в центр штрафной площади, мог отдавать налево на одинокого Ахметова, но вместо этого отважился на какой-то невероятный по траектории удар, в итоге не удалось закрутить в дальний угол.
  • 90'
    Игроки "Краснодара" обосновались на половине поля соперника, Баньяц пытался запустить по правому флангу Манелова, но в пятку форварду мяч угодил.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • 90'
    Давненько мы не видели в атаке "Краснодар", и вот наконец это случилось. Кривцов в итоге нанёс удар с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно. Поймал мяч Худяков.
  • 89'
    К счастью, всё обошлось. Ни Кузьмичёв, ни Кривцов серьёзных повреждений не получили, вернулись в игру. Кстати говоря, осталось играть не так много.
  • Травма, повреждение
    88'
    Да, сначала Кузьмичёв пробил по мячу, а затем по инерции угодил в голову Кривцову. Врачи обеих команд в срочном порядке появились у нас поле.
  • Опасный момент
    87'
    Опасный угловой получился у "Локомотива"! Педринью навесил  от левого флажка к линии вратарской, откуда Кузьмичёв смог пробить головой, но получилось чуть выше.
  • Офсайд
    86'
    Угловой не очень хорошим получился у футболистов "Локомотива". Отбились гости после первой подачи, а вот после второй мяч прилетел к Педринью, который находился в офсайде.
  • 85'
    Игроки "Локомотива" совершили перехват в центре поля, Педринью убежал по правому флангу в штрафную площадь, поддержать его никто не успел, попытался он обыграть Рамиреса, но не получилось. Выбил защитник мяч на угловой.
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    • Замена
      83'
      Замена в составе "Локомотива". Вместо Франсуа Камано на поле появился Иван Игнатьев.
    • 82'
      Неплохая атака "Локомотива". Живоглядов справа выскочил на оперативное пространство, прострелил в штрафную площадь на Изидора, но того сразу же накрыл защитник. Литвинов сыграл рискованно, но уверенно.
    • 81'
      Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. В целом равная игра у нас получается, забить может любая команда до финального свистка.
    • Замена
      80'
      Замена в составе "Краснодара". Джон Кордоба отправился отдыхать, вместо него будет доигрывать Ираклий Манелов.
    • Замена
      78'
      Двойная замена в составе "Локомотива". Дмитрий Живоглядов вышел на поле вместо Максима Ненахова, а вместо Джирано Керка появился Марио Митай.
    • Опасный момент
      77'
      Очень хороший момент у "Краснодара"! Баньяц отыграл налево в штрафную на одинокого Ахметова, который на исполнение пробил в дальний угол, Худяков в красивом прыжке мяч отбил! На добивании был Олусегун, но в створ не попал.
    • 76'
      Покатали немного мяч игроки "Локомотива", но потеряли его. Теперь футболисты "Краснодара" обосновались на своей половине поля под гул с трибун.
    • 75'
      Вновь у нас в игре образовалась некая пауза, сильно не рискуют сейчас футболисты. Будем надеяться, что это затишье перед бурей, и концовка получится огненной!
    • 73'
      Передача налево на Ахметова, который смело пошёл в штрафную площадь на двух соперников, но в мяче запутался, такое чувство, в итоге довольно быстро у него его и отобрали.
    • 71'
      Штрафной заработал "Локомотив". Тикнизян слева из глубины выполнял подачу, метил куда-тов район дальней штанги, но тут уверенно сыграл на выходе Сафонов и мяч в руки забрал.
    • 69'
      Баринов приблизился по центру к штрафной площади, попытался сходу попасть в угол ворот "Краснодара", но точности ему не хватило. Середина второго тайма у нас идёт.
    • Замена
      68'
      Замена в составе "Краснодара". Алексей Ионов отправился отдыхать, вместо него будет играть Ильзат Ахметов.
    • 67'
      Атака "Краснодара", Ионов отыграл на линию штрафной площади на Олусегуна, который на технику пытался закрутить мяч в угол ворот Худякова, но в створ не попал.
    • 66'
      Ненахов отыграл в центр штрафной площади на Изидора, который пробил по воротам, но его накрыл защитник! Сигнализировал форвард, что Литвинов там рукой сыграл, но повтор показал, что игры этой частью тела и рядом не было.
    • 65'
      Атака "Локомотива", и если с ударом Изидора справа справился Сафонов, то добивание Керка с линии штрафной пришлось пришлось в ногу защитнику. Отбились гости.
    • 64'
      Надо возвращаться в дело игрокам "Краснодара", всё же московские футболисты очень хорошо начали второй тайм и сейчас уже смотрятся лучше соперника.
    • Замена
      62'
      А вот и в составе "Локомотива" состоялась замена. Константин Марадишвили появился на поле вместо Артёма Карпукаса.
    • Замена
      61'
      Двойная замена у "Краснодара" состоялась. Ещё и Вячеслав Якимов вышел на поле вместо Эдуарда Сперцяна. Ну хотя бы этот в заявке оказался.
    • Замена
      60'
      Какая-то чертовщина у нас творится. Олакунле Олусегуна нет в заявке на матч, и даже говорили, что он не прилетел в Москву. Но вот он вышел на поле вместо Батчи. Фантастика!
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джирано Керк! 2:2!
      И всё-таки "Локомотив" забил, но всё к этому шло. Педринью получил мяч слева от Камано, ворвался в штрафную и после небольшой паузы из-под защитника выполнил зрячий прострел на Керка, который с линии вратарской переправил мяч в створ!
    • 57'
      Ионов справа получил мяч, решил отыграть на Волкова, который сходу приложился, но получилось намного выше перекладины. Ужасный удар полузащитника.
    • 56'
      Создали игроки "Локомотива" несколько приличных моментов, постепенно игра переворачивается у нас. Посмотрим, чем смогут ответить гости.
    • Опасный момент
      55'
      Керк напомнил о себе! Никто не встретил Джирано на линии штрафной, он в неё ворвался под передачу Камано, а вот удар внешней стороной стопы пришёлся точно в Сафонова. Не хватило техники игроку "Локомотива".
    • Опасный момент
      53'
      Литвинов ошибся в передаче, угодив в Тикнизяна, в итоге игроки "Локомотива" убежали в контратаку 2 в 1! Педринью ускорился на левом фланге, не стал делиться с Изидором, в итоге ворвался в штрафную, а вот удар в ближний угол не совсем получился. Мимо!
    • Угловой
      53'
      Пошёл навес справа на ближнюю штангу, получилось точно на голову Изидору, который вынес мяч подальше от своих ворот.
    • 52'
      Угловой на правом фланге заработали игроки "Краснодара" после забега Волкова.
    • Опасный момент
      50'
      О как! Кривцов ошибся у своей штрафной площади, подарив мяч Камано, в итоге Франсуа пробил с линии штрафной, Сафонов в красивом прыжке отбил! Изидор летел на добивание, но угол был острый, да и под мяч было трудно подстроиться! Запустил его форвард намного выше перекладины.
    • Угловой
      49'
      Угловой заработали игроки "Краснодара" на левом фланге. Подача опасной не получилась, а Литвинов в попытке что-нибудь придумать нарушил правила в чужой штрафной площади.
    • 48'
      Футболисты "Краснодара" покатали мяч на своей половине поля и провели хорошую атаку с ударом. Башиесса пробил слева с подступов к штрафной площади, Худяков смог мяч отбить.
    • 47'
      Штрафной заработал "Краснодар" на левом фланге, решили разыграть гости, в итоге Баньяц пока готовился к навесу, его успел накрыть выбежавший из стенки игрок хозяев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм! Итак, одна замена после перерыва у "Локомотива", у гостей продолжает стартовый состав добывать успех.
    • Замена
      Замена в составе "Локомотива". Станислав Магкеев не вышел на второй тайм, вместо него будет играть Иван Кузьмичёв.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Весьма нервная концовка первого тайма получилась, но пришло время отдыхать!
      Александр Сторожук остался после свистка, дождался арбитров, вступив с ними полемику. Просматривая повтор, понимаешь, что руку Кордобе девать было некуда, но в то же время, площадь тела она увеличила. В любом случае, момент заигран, у нас 1:2, и впереди не менее интересный и яркий второй тайм!
    • Желтая карточка
      45'
      Карточку получил и Матвей Сафонов, прибежал он для разговоров с арбитром. Через пару мгновений ещё и наставник "Краснодара" Александр Сторожук увидел перед собой карточку. Судя по жестам, он продолжает спорить по поводу отменённого гола Кордобы, показывая, что рука у форварда была прижата.
    • Желтая карточка
      45'
      У нас очередная карточка. Егор Сорокин снёс Изидора, и сразу арбитр показал ему "горчичник".
    • Дополнительное время
      45'
      Минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Гол отменён!
      Пошла длинная передача низом на ход Кордобе, который улизнул от защитника "Локомотива", и пришлось играть на выходе Худякову. Голкипер попытался вынести мяч в аут, но угодил как раз в нападающего, который проскочил оппонента и забил в пустые ворота. Арбитры решили, что в руку Кордобе мяч попал.
    • 44'
      Показали нам Томаса Цорна, в ответ загудели болельщики так, что у функционера аж лицо изменилось. ТВ-картинка, напомню, демонстрируется и на стадионе.
    • 42'
      Последняя пятиминутка первого тайма у нас идёт. Спал темп игры, игроки "Краснодара" контролируют мяч на своей половине поля, стараются сбить атакующий строй хозяев.
    • 41'
      Редкий в последние минуты выход "Краснодара" на чужую половину поля, Рамирес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, получилось прямо в руки Худякову.
    • 40'
      Баньяц в борьбе с Бариновым уступил мяч недалеко от своей штрафной площади, в итоге Камано без долгих раздумий сразу пробил с дальней дистанции. Получилось не очень сильно и низом - поймал Сафонов!
    • 39'
      Передача из глубины поля в штрафную площадь "Локомотива", но прямо в руки Сафонова, никто из хозяев туда не успел.
    • 37'
      Надо сказать, неплохо игроки "Локомотива" смотрятся в последние минуты. Ещё одну подачу с фланга мы увидели, но отбивается "Краснодар". Впрочем, подбор за хозяевами, позиционное наступление продолжается.
    • Угловой
      36'
      Педринью от левого флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, тут на линии вратарской выше всех прыгнул Сорокин. Выбил мяч защитник.
    • 35'
      Тикнизян подключился по левому флангу, смог прострелить в штрафную площадь, но накрыл его защитник.
    • Офсайд
      31'
      Игроки "Локомотива" в коем-то веке попытались свою быструю атаку провести, Педринью по левому флангу забежал, но в небольшой офсайд залез. Внимателен арбитр на бровке.
    • 30'
      Баринов не очень удачно откидывал мяч назад на Мампасси, Кордоба вполне мог выиграть борьбу и выскочить на рандеву с голкипером, но в честной борьбе оказался на газоне.
    • 29'
      Быстрая атака "Краснодара", Рамирес подключил слева Сперцяна, но вот передача получилось слишком сильной, Эдуард в подкате лишь успел выбить мяч за боковую линию.
    • 27'
      Кривцов из глубины поля выдал классную разрезающую передачу к чужой штрафной, и пришлось Худякову рвануть из рамки, чтобы сыграть далеко от своих владений! Справился Даниил!
    • 25'
      Комбинируют игроки "Краснодара", московская команда старается в прессинге действовать. Скорости не такие серьёзные у нас.
    • 23'
      Интересно перевернулась у нас игра. После мощной стартовой активности "Локомотива" игроки краснодарской команды уже увереннее смотрятся на поле.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джон Кордоба! 1:2!
      Затяжная атака "Краснодара", Кривцов здорово увидел справа Ионова, отдал на ход в штрафную площадь. Алексей мягко навесил в центр штрафной, где Кордоба продавил Макгеева с линии вратарской головой переправил мяч в створ!
    • 18'
      Небольшая пауза у нас в игре, после стартовой активности команды решили немного отдохнуть.
    • Желтая карточка
      16'
      А вот и первая карточка в нашем матче. Изидор далековато от себя мяч отпустил, после чего влетел в ногу сопернику.
    • Опасный момент
      13'
      Ещё одна атака "Краснодара", Рамирес с левого фланга выполнил длинный навес на дальнюю штангу, где Кордоба смог под мяч подстроиться, пробивал с отскоком от газона, но выше перекладины получилось!
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Вячеслав Литвинов! 1:1!
      Вторым темпом после углового пошла атака "Краснодара", Рамирес получил мяч слева, дважды простреливал с края штрафной, в итоге после второй попытки мяч дошёл до Сорокина, который низом пробил, и рикошетом от Литвинова он влетел в ближний угол ворот Худякова!
    • 9'
      И ещё одна опасная атака "Локомотива", последовал навес с левого фланга, защитник "Краснодара" ситуацию разрядил!
    • 8'
      Продолжает атаковать "Локомотив", пока немного прибит краснодарский клуб.
    • Видеоповтор
      6'
      Да, если бы Керк мяча коснулся, то был бы офсайд, и гол бы отменили! Но как показал нам повтор, игрок "Локомотива" лишь проводил мяч за линию ворот! Всё по правилам, и у нас быстрый гол! Изменили решение судьи!
    • 5'
      Отменили изначально судьи гол из-за офсайда, но после паузы было принято решение всё засчитать!
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Франсуа Камано!
      Угловой заработали игроки "Локомотива", но с первой подачей гости справились. На подборе сыграл Карпукас, отыграл направо в штрафную на Изидора, который прострелил в центр, и с линии вратарской мяч в дальний угол несильно переправил Камано! Там дальнюю штангу замыкал Керк, но коснулся ли мяча?
    • 3'
      Весьма активно игроки "Локомотива" начинают встречу! В традиционных зелёных майках, красных трусах хозяева, а вот игроки "Краснодара" больше похожи на игроков "Ахмата". В белых майках с зелёными вкраплениями игроки гостей сегодня.
    • Опасный момент
      2'
      И сразу же опасная атака "Локомотива"! После прострела с правого фланга с линии вратарской Камано пробил в нижний угол, Сафонов в эффектном прыжке команду спас! Повезло ему, что не такой сильный удар получился у Франсуа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Кубка России между командами "Локомотив" (Москва) и ФК "Краснодар". Любопытный матч, будет интересно!
      С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!
    Прогнозы 132
    Локомотив Москва 31.8% (42)
    X 23.5% (31)
    Краснодар 44.7% (59)
    0
    выиграет Краснодар, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Краснодар
    5.60
    3.76
    5.50
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:2 Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    31.8% (42)
    Ничья
    23.5% (31)
    Краснодар
    44.7% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    26.5% (35)
    2:1 Локомотив Москва
    20.5% (27)
    1:1 Ничья
    17.4% (23)
    1:0 Локомотив Москва
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    0:2 Краснодар
    3% (4)
    0:1 Краснодар
    2.3% (3)
    1:3 Краснодар
    2.3% (3)
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