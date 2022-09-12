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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Сочи
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 23
Сочи 91.3% (21)
X 8.7% (2)
Торпедо Москва 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Торпедо Москва
1.41
4.95
8.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сочи
Торпедо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарвели Владислав 1 0
Миладинович Иван 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 1 0
Караев Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1
Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ростов 0 - 0
3. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Пари НН Александров Виктор 2
Строгино _Chernyshev D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Ессентуки Киперь Игорь 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 23
    Сочи 91.3% (21)
    X 8.7% (2)
    Торпедо Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.41
    4.95
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сочи - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - Торпедо Москва

    Исход игры
    Сочи
    91.3% (21)
    Ничья
    8.7% (2)
    Торпедо Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (6)
    Меньше
    71.43% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (7)
    Нет
    66.67% (14)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    43.5% (10)
    1:0 Сочи
    13% (3)
    3:1 Сочи
    8.7% (2)
    2:1 Сочи
    8.7% (2)
    1:1 Ничья
    8.7% (2)
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    Сочи
    Торпедо Москва
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