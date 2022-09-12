Позже
История личных встреч
Сочи
Торпедо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1
Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Оренбург
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|0
|-
|0
|3.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Строгино
|_Chernyshev D.
|2
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1
|Ессентуки
|Киперь Игорь
|1
Прогнозы на матч Сочи - Торпедо Москва
Исход игры
Сочи
91.3% (21)
Ничья
8.7% (2)
Торпедо Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (6)
Меньше
71.43% (15)
Обе команды забьют
Да
33.33% (7)
Нет
66.67% (14)
Популярный счёт
2:0 Сочи
43.5% (10)
1:0 Сочи
13% (3)
3:1 Сочи
8.7% (2)
2:1 Сочи
8.7% (2)
1:1 Ничья
8.7% (2)
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