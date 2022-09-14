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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Крылья Советов
  •   Главный тренер: Осинькин Игорь
Зенит

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 2
Дуглас Сантос 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1
Зенит
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Краснодар 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Локомотив Москва 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Краснодар 2:2 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Пари НН 0 - 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 - 0
2. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0
3. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Динамо Владивосток _Baev A. 2
Краснодар Литвинов Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Крылья Советов 6.3% (9)
    X 4.9% (7)
    Зенит 88.7% (126)
    0
    выиграет Зенит, со счетом 1:4
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    6.55
    4.80
    1.63
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    6.8% (10)
    Ничья
    6.1% (9)
    Зенит
    87.2% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.34% (84)
    Меньше
    25.66% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.4% (42)
    1:3 Зенит
    19.6% (29)
    0:2 Зенит
    12.8% (19)
    0:1 Зенит
    4.1% (6)
    0:3 Зенит
    2.7% (4)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    1:4 Зенит
    2% (3)
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    Зенит
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