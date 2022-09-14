да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|2
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Краснодар
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Краснодар
|2:2
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Пари НН
|0
|-
|0
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|-
|0
|2.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|3.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Динамо Владивосток
|_Baev A.
|2
|Краснодар
|Литвинов Вячеслав
|2
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1