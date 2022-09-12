Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|2
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1
Зенит
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Оренбург
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|0
|-
|0
|3.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Строгино
|_Chernyshev D.
|2
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1
|Ессентуки
|Киперь Игорь
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
6.5% (2)
Ничья
6.5% (2)
Зенит
87.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
76% (19)
Меньше
24% (6)
Обе команды забьют
Да
68% (17)
Нет
32% (8)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.3% (10)
1:3 Зенит
16.1% (5)
0:2 Зенит
12.9% (4)
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