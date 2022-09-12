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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Ростов
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 24
Ростов 95.8% (23)
X 4.2% (1)
Оренбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Оренбург
1.48
4.55
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ростов
Оренбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 2 (1) 2
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 1 1

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаев Тимур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1
Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ростов 0 - 0
3. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Пари НН Александров Виктор 2
Строгино _Chernyshev D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Ессентуки Киперь Игорь 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 24
    Ростов 95.8% (23)
    X 4.2% (1)
    Оренбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Оренбург
    1.48
    4.55
    7.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ростов - Оренбург

    Исход игры
    Ростов
    95.8% (23)
    Ничья
    4.2% (1)
    Оренбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (9)
    Меньше
    59.09% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (10)
    Нет
    54.55% (12)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    45.8% (11)
    2:1 Ростов
    20.8% (5)
    3:1 Ростов
    8.3% (2)
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    Оренбург
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