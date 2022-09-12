История личных встреч
Ростов
Оренбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|2 (1)
|2
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|1
|1
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаев Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1
Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Оренбург
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|0
|-
|0
|3.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Строгино
|_Chernyshev D.
|2
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1
|Ессентуки
|Киперь Игорь
|1
Прогнозы на матч Ростов - Оренбург
Исход игры
Ростов
95.8% (23)
Ничья
4.2% (1)
Оренбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (9)
Меньше
59.09% (13)
Обе команды забьют
Да
45.45% (10)
Нет
54.55% (12)
Популярный счёт
2:0 Ростов
45.8% (11)
2:1 Ростов
20.8% (5)
3:1 Ростов
8.3% (2)
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