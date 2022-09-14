ЦСКА Москва

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Добрый день, уважаемые любители футбола!Кубок России набирает обороты и сегодня состоится матч второго тура группового этапа группы D.В схватке за три очка поборются команды: ЦСКА - "Урал". Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев.Надеемся команды покажут красивый футбол и мы увидим множество ярких моментов!